Con el servicio Paygold, Globalcaja ha puesto en marcha una nueva herramienta de apoyo tanto para el comercio de la región como para los clientes de los mismos.

Con este servicio, el comercio de proximidad podrá enviar solicitudes de cobro a sus clientes, a través de un email o sms, con un enlace que les redirigirá a una pasarela de pago donde podrán realizar la compra con tarjeta de forma segura, ágil y sencilla.

Esta nueva herramienta permitirá al comercio ampliar sus canales de venta y atender pedidos a distancia sin necesidad de tener una página web ni realizar ningún desarrollo informático. Los clientes podrán comprar a través de teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc., y el comercio sólo necesitará conocer la información de su correo electrónico o número de teléfono móvil, para poder enviarles la solicitud de pago.

Además, con esta nueva forma de pago, se minimizan los contactos de los clientes con el tpv, pues podrán pagar y autorizar la operación desde su móvil, entrando en el enlace que habrán recibido por sms (o email).

Entre las principales ventajas del servicio PayGold figura que es una solución de pago segura tanto para el cliente, que deberá autenticar su identidad antes de realizar el pago, como para el comercio, que no se verá obligado a guardar datos de tarjetas.

CAMBIOS DE PATRON EN EL CONSUMO

El Área de Medios de Pago de Globalcaja ha dado a conocer que las consecuencias de la pandemia se están viendo reflejadas en los patrones de consumo de los clientes y en sus volúmenes de compra.

Las compras en supermercados y grandes empresas han mantenido un crecimiento continuo, llegando muchos días a alcanzar incrementos por encima del 130%, frente al mismo periodo del año anterior.

Otro dato destacable es que las compras presenciales han disminuido un 31%, mientras que las compras en comercio electrónico han crecido un 22%. Tendencia que va en aumento, pues la semana pasada se registró un incremento del 42% en las compras no presenciales frente a la misma semana del año 2019. Todo ello, consecuencia de que cada vez más los comercios optan por esta vía para seguir comercializando sus productos/servicios, ya que muchos de ellos permanecían aún cerrados al público. No solamente a través de páginas web, sino habilitando nuevos canales de venta, recibiendo pedidos por teléfono, redes sociales, etc., y enviándolos al domicilio o preparándolos para recoger en tienda. Es ahí donde Globalcaja ha tomado la iniciativa de facilitar nuevas formas de pago a distancia, que agilizan estas transacciones y las dotan de seguridad tanto para el comercio como para el cliente.

Los datos del mes de abril muestran un decrecimiento de las retiradas de efectivo en cajeros automáticos de más del 40% respecto al mismo mes del año anterior, lo que pone de manifiesto que se está produciendo un descenso del uso de efectivo en las transacciones cotidianas y el compromiso de los ciudadanos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Por último, recordar que el pasado día 30 de marzo se tomó la decisión a nivel nacional de subir el límite de las transacciones sin contacto sin PIN, pasando de 20€ a 50€, con el objetivo de facilitar las compras de bajo importe con tarjeta y tener el menor contacto al realizar los pagos, evitando así posibles contagios, tanto desde el punto de vista de tecleo de PIN como de la manipulación de efectivo. En esta segunda semana del mes de mayo, el 93% de las compras inferiores a 50€ se han realizado sin contacto y sin tecleo de pin, por lo que se puede afirmar que ha sido una medida bien aceptada por los clientes y se está cumpliendo el objetivo propuesto.