La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica ha premiado un estudio de un grupo investigador dirigido por los doctores José Luis Santos, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y Eva María Sánchez-Morla, que en la actualidad trabaja en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

La investigación ha recibido el galardón en la categoría de Investigadores de Referencia del Programa de Excelencia Investigadora y fue otorgado durante la celebración del XX Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría, que se celebró el pasado mes de noviembre en Barcelona.

“Prepulse inhibition in euthymic bipolar disorder patients in comparison with control subjects” es el título del estudio que fue publicado en el año 2016 por la revista Acta Psychiatrica Scandinavica y cuyo contenido fue desarrollado en su totalidad en el Área Integrada de Cuenca.

El trabajo premiado es fruto de la colaboración entre el Servicio de Psiquiatría y el Servicio de Neurofisiología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, a través de la doctora María Ángeles García-Jiménez. Asimismo se ha contado con la participación del profesor Jorge Mateo, de la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El trabajo se enmarca dentro de la trayectoria investigadora de este grupo en el terreno del estudio de los potenciales evocados y de la inhibición prepulso en los pacientes con trastorno mental grave.

En concreto, la investigación que ha sido premiada examina el fracaso de los mecanismos inhibidores en el sistema nervioso central en pacientes bipolares que se encuentran clínicamente en remisión.

Según se recoge en el trabajo, el fracaso de estos mecanismos, examinados mediante la inhibición prepulso, había sido claramente establecido en pacientes con esquizofrenia, aunque esta alteración no había sido observada en pacientes bipolares estabilizados.

El hallazgo implicaría entonces que diferentes trastornos mentales graves podrían tener mecanismos fisiopatológicos comunes.

Por último, destacar la labor investigadora que está desarrollando el grupo de Salud Mental del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, liderado por el doctor Santos, que ha permitido que este mismo año forme, junto con el Departamento de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, un grupo de investigación integrado en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Salud Mental.

Según ha explicado el jefe del Servicio de Psiquiatría del Virgen de la Luz, principalmente su línea de investigación está centrada en aspectos neurocognitivos y neurofisiológicos de los pacientes con trastorno mental grave.