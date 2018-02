El Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) activó el nivel I de emergencia a las 07:15 horas del lunes 5 en toda la región ante las intensas nevadas que se preveían. Dicho Plan ya se encontraba en fase de emergencia desde las 12:15 horas del pasado sábado día 3.

El mismo lunes día 5 el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, dijo en rueda de prensa que, “ante todo está la seguridad de los escolares y docentes”, y que, “donde ha existido el mínimo riesgo en el transporte de alumnos o docentes se ha decidido que las Direcciones Provinciales estén autorizadas para suspender la actividad lectiva”. Esta “seguridad de los escolares y docentes”, sin embargo, no ha sido interpretada de manera eficaz por algunas Direcciones Provinciales de Educación que, ante las nevadas del lunes, decidieron ponerse en comunicación con los centros educativos a partir de las 8:30 de la mañana del lunes, cuando los alumnos estaban llegando a los mismos o, incluso, ya estaban en ellos, como es el caso de las Aulas Matinales. Esto ha sido especialmente grave en algunos centros, donde algunos equipos directivos han recibido duras críticas por parte de los padres (sobre todo en los CEIP de Alcázar de San Juan) por no haber previsto con suficiente antelación la suspensión de las clases.

En total, en toda la Región se suspendieron 333 rutas escolares y se cerraron 108 centros pero, cosa que desde STE-CLM valoramos y agradecemos a la Administración por la seguridad de todos, aunque en algunos de ellos, fue tarde, cuando ya estaban a las puertas de los mismos alumnos y profesores, con el consiguiente riesgo para la integridad física de todos.

Por ello, STE-CLM solicita la inclusión, dentro de los Planes de Emergencia de los Centros, de un Protocolo de Alerta Temprana que, en coordinación con los Servicios de Protección Civil (MeteoCam) y las Direcciones Provinciales de Educación dé aviso con suficiente antelación a alumnos, profesores y trabajadores de los centro educativos para evitar los riesgos en los desplazamientos y que no se vuelvan a repetir estas situaciones.

SONDEO DE CONDICIONES E INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS CENTROS DE CASTILLA-LA MANCHA

A través de un sondeo realizado en los centros educativos de CLM por el sindicato, sobre los sistemas de aislamiento, calefacción y condiciones de temperatura en los centros, hemos comprobado varias cosas:

BAJAS TEMPERATURAS EN LAS AULAS

En las zonas de nuestra región más afectadas por el frío, sobre todo en las zonas rurales, numerosos centros sufren las bajas temperaturas en aulas, gimnasios y comedores escolares, sobre todo en las primeras horas de la mañana, con temperaturas inferiores a los 15º, cuando la ley (RD 485/1997) obliga a un rango de temperaturas entre 17º y 27ºC. Ejemplos de ello son el CRA de Segóbriga (CU), CRA Entre Jaras de Alamillo (CR), CP Virgen del Espino de Membrilla (CR), CP Nuestra Señora del Valle en Viso del Marqués (CR), el CP Isidro Almazán de Guadalajara o las aulas de Ciclos Formativos del IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan, entre otros. En algunos de ellos la temperatura rondaba los 10º C, teniendo que permanecer el alumnado con abrigos y guantes durante parte del horario lectivo, como denuncian desde algunos centros como el colegio de La Puebla de Montalban (C.P Fernando de Rojas) o el CRA Tierras de Viriato en El Real de San Vicente (TO).

NECESIDAD DE MEJORAR DE LAS INSTALACIONES

A pesar de que la Consejería de Educación ha iniciado un proyecto de eficiencia energética con calderas de biomasa en 9 centros docentes de la región (Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020), cosa que valoramos, consideramos que es un plan claramente insuficiente, ya que en muchos de los centros todavía mantienen sistemas de calefacción muy antiguos (más de 30 años), necesitando cambios de los mismos por otros más eficientes, además de una revisión periódica de los radiadores y las instalaciones.

En algunos centros se hace necesario incrementar la temperatura con sistemas de apoyo (aero-calefactores y radiadores eléctricos), ya que el sistema de calefacción no es suficiente, como ocurre en el IES Peñalba de Moral de Calatrava (CR) o el CP Conde de Orgaz de Toledo, pero en muchos otros esto no es posible o bien por falta de presupuesto para la adquisición de estos aparatos o simplemente porque la potencia eléctrica contratada es insuficiente, siendo en algún caso los mismos alumnos los que los llevan de sus casas.

MAYOR INVERSIÓN EN Y MANTENIMIENTO

Se debe mejorar el aislamiento de las aulas, tanto para combatir el frío como las altas temperaturas en verano (mejorar aislamientos de la envolvente de los edificios, sustitución de ventanas antiguas por ventanas de eficientes, implementar sistemas exteriores de sombreamiento en fachadas con orientaciones desfavorables (Sur, Sur-Oeste), arreglar persianas, colocar termostatos independientes en las aulas, zonificación de los sistemas de calefacción, aumento de la vegetación autóctona en los entornos de los centros, etc.

AULAS CON MUY ALTAS TEMPERATURAS EN VERANO

En este mismo sondeo a centros, muchos son los que denuncian tener que soportar en las aulas, durante los meses de mayo, junio e incluso septiembre, temperaturas de más de 30º (IES Ramón y Cajal (AB), IES García Pavón de Tomelloso (CR), IES Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina (TO), CP Nuestra Señora del Valle en Viso del Marqués (CR), CP Virgen de las Angustias en Villaseca (TO), CP Maestro Juan Alcaide de Valdepeñas (CR), CP Nuestra Señora de Fátima de Alhambra (CR), CP Domingo Miras de Campo Criptana (CR), CP Cristo de Chozas (TO) o el CP San Nicolás de Méntrida, en Toledo, entre otros).

Incluso en algunos centros, debido a estas altas temperaturas que sufren, hay alumnado que no asiste a clase ciertas horas, como comentan en el IESO La Jara de Belvis de la Jara (TO) o el C.P Ferroviario (CR)

También hay que tener en cuenta los centros en los que se imparte clase por las tardes, como las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios o los Centros de Educación de Adultos, donde la situación se agudiza, y se pueden alcanzar, temperaturas insoportables para el desarrollo del trabajo.

Es por ello que, desde STE-CLM instamos a la Consejería de Educación y los Ayuntamientos de las localidades a que, ahora que estamos a tiempo, pongan los todos los medios necesarios para evitar que nuestro alumnado (población de riesgo ante las olas de calor) y el personal de los centros educativos sufra situaciones de estrés y fatiga producidas por el excesivo calor en esas aulas durante el periodo estival, lo cual impide el correcto desarrollo de la actividad docente y del alumnado, empeorando así la calidad de la educación en Castilla-La Mancha.

STE-CLM cree fundamental, teniendo en cuenta las evidencias del cambio climático, aumentar en la Consejería de Educación. la perspectiva de los derechos de infancia y de los trabajadores de los centros educativos a través de políticas preventivas y planes de mantenimiento y mejora de los centros educativos a medio y largo plazo.