El presidente regional, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, han participado en la misa de la ermita, donde la tradición es tocar la campana, jugar a las quínolas que organiza la Hermandad y disfrutar del resto de actividades.

En declaraciones a los medios, García-Page, que ha lanzado el tradicional cohete, ha querido destacar que él es de los que ha subido al Valle no sólo en periodo electoral sino “a las duras y a las maduras, cuando llovía y cuando no llovía, cuando había elecciones y cuando no las había”, pidiendo en este punto a los periodistas “que descansen”, porque los próximos días comenzará la campaña electoral.

Así, ha criticado que haya quien se acuerde de las tradiciones y las citas “solo cuando coinciden con elecciones como si fuera un Xacobeo distinto” y ha recordado que los que, como él, tienen “una trayectoria acrisolada en la defensa de las tradiciones” tienen ganada una parte de credibilidad”.

Acompañada por miembros de la Corporación municipal, Tolón, de su lado, ha deseado una feliz jornada a todos los toledanos que celebran esta festividad, que para ella es “un honor como toledana vivir”, por lo que representa para Toledo y por el enclave en el que se festeja.

SUERTE Y RUEGOS A LA VIRGEN

Uno de los que ha probado suerte jugando a las quínolas ha sido el secretario regional de Podemos, José García Molina, quien ha subido al Valle acompañado por la secretaria de Organización del partido, María Díaz, “para dar un paseo y estar con la gente”, y ha acabado ganado “un lomo” en su apuesta.

García Molina ha aprovechado este “día espléndido” para manifestar su apuesta por “conservar las traiciones con las que la gente se identifica”, convencido de que “en una sociedad moderna hay espacio para la innovación, para el progreso y para conservar tradiciones con las que la gente se siente a gusto y se identifica”.

Uno de los que se ha estrenado en la romería ha sido el secretario general de Vox y diputado electo por Madrid, Javier Ortega Smith, quien acompañado por el diputado electo de Vox por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal; el candidato a la Alcaldía, Alberto Romero, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Daniel Arias; ha asistido también a la misa y ha aprovechado para hacer su ruego a la Virgen del Valle.

“Que nos ayude a salir adelante, a mantenernos unidos los españoles, a mantenernos de alguna manera en una comunión en el mismo espíritu que haga que todos los problemas que acucien a los españoles, voten a quien hayan votado y crean en las idas que crean, entre todos, logremos sacarlo adelante”, ha confesado a los medios que ha sido su petición.

La presencia de Ortega Smith ha sido reclamada en un goteo constante por los ciudadanos que se encontraban en la ermita y sus alrededores, que pedían fotografiarse junto a él, aunque el que también ha tenido éxito sin estar presente ha sido su ‘jefe’, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cuya imagen en un photocall en la carpa que el partido ha situado junto al resto de carpas de formaciones políticas tenía gran demanda.

COHETES Y ANILLOS

Igualmente, se ha estrenado en la romería del Valle la candidata de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que ha confesado que esta ha sido la primera vez que ha lanzado un cohete, y tras felicitar a los toledanos “y a las ‘Valles’”, ha resaltado la “buena acogida” que ha tenido.

Finalmente, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta y presidente regional del PP, Paco Núñez, ha realizado la confesión más sorprendente de la jornada, y es que fue en esta ermita del Valle donde hace años pidió matrimonio a su mujer. “Aquí, arrodillado con un anillo en la mano, aquí yo hinqué la rodilla”, ha desvelado.

Núñez, que ha asegurado que todos los candidatos que se han dado cita en el valle “se han saludado, como debe de ser”, con naturalidad, ha reconocido que aunque ha acudido “mucho” a la romería del Valle de Toledo en los últimos ocho años no pudo hacerlo porque eran las Fiestas Mayores de Almansa, localidad de la que era alcalde, no dudando en destacar cómo este año se han convertido en unos festejos de Interés Internacional.