Un total de 11.149 personas trabajarán en más de mil proyectos del Plan de Empleo y Garantía de Rentas con ayudas económicas del Gobierno de Castilla-La Mancha que superan los 54,4 millones de euros.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, apuntado que la resolución provisional del Plan de Empleo y Garantía de Rentas donde se recogen estos datos se va a publicar en el tablón de anuncios de la web de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Franco ha detallado que 723 ayuntamientos de Castilla-La Mancha darán empleo a 10.764 personas que desarrollarán cerca de 1.600 proyectos gracias a una subvención de 52,3 millones de euros. Aparte de los ayuntamientos, 78 entidades sin ánimo de lucro van a desarrollar 89 proyectos que proporcionarán empleo a 385 personas con una subvención de 2,5 millones de euros.

En este sentido, ha destacado el aumento de la participación de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) desde la puesta en marcha de la primera convocatoria, pasando de 32 en 2016 a 70 en 2017 y a 78 en 2018.

Por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha apuntado que las localidades con más contratos concedidos son Albacete, con 557 contratos; Talavera de la Reina, con 436; Toledo, con 380; Hellín, con 316; Ciudad Real, con 275, y Puertollano, con 274.

Tras publicarse la resolución en el tablón de anuncios de la web de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, las entidades tienen diez días realizar alegaciones, por lo que se espera contar con la resolución definitiva a finales de julio. Por su parte, las entidades locales y sin ánimo de lucro pueden contratar desde la publicación de la Orden de Bases.

Preguntada por si hay alguna institución pública que no apoye este Plan de Empleo ha indicado que la Diputación de Cuenca no ha querido colaborar y que “los más afectados”, por no formar parte de este Plan de Empleo, van a ser los ayuntamientos de la provincia que no van a recibir ayudas.

BALANCE DE LAS OFICINAS DE EMPLEO DE LA REGIÓN EN 2017

Por otro lado, la consejera de Economía ha hecho balance del trabajo realizado por la oficinas de empleo de Castilla-La Mancha durante el año 2017 y los primeros meses de 2018.

Las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha han contratado a 26.539 personas durante 2017. Franco ha destacado la alta participación de empresas del ámbito privado de la región en las oficinas donde han realizado en 8.940 ofertas de empleo de las que 7.773 se han cubierto, lo que supone una tasa de cobertura del 87 por ciento.

Por otra parte, las oficinas de empelo han atendido 36.000 itinerarios personalizados de personas que han acudido a las oficinas para mejorar su cualificación profesional, de estos 10.700 personas han acudido de manera voluntaria lo que supone el 30 por ciento de las personas atendidas.

De enero a mayo de 2018 se han realizado cerca de 13.000 itinerarios personalizados de los que más de 3.700 personas lo han hecho de manera voluntaria.

Además, la consejera de Economía ha anunciado que van a aprobar un manual de servicios de manera que se pueda homogeneizar y estandarizar todos los servicios que se ofrecen en la oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. También, ha indicado que desde la Consejería se está apostando por la modernización, y prueba de ello es que “diez oficinas se están reformando y actualizando los equipos informáticos”.

Finalmente, ha recordado otras actuaciones que está realizando la Consejería Economía, Empresas y Empleo como el Plan de Retorno Juvenil que ha servido para que 100 jóvenes vuelvan a la región de países extranjeros.