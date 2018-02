Desde el inicio de la legislatura un total de 141 empresas del sector del calzado han promocionado sus productos en el exterior gracias al apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a través del Instituto de Promoción de Castilla-La Mancha, IPEX. Así lo ha indicado hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de una visita a la feria del calzado MICAM que se celebra en Milán estos días.

En total, son 21 las empresas castellano-manchegas de este sector que participan este año en la muestra y que proceden de las provincias de Albacete y de Toledo. Los dos principales ‘clusters’ del calzado de la región se encuentran en Fuensalida (Toledo) y Almansa (Albacete).

Patricia Franco acompañada por el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier Rosell; el director del IPEX, Fernando Laviña, así como los delegados de la Junta en las provincias de Albacete y Toledo, Pedro Antonio Ruiz Santos y Francisco Javier Nicolás, respectivamente, ha recorrido los stands de todas las empresas de la región presentes.

Tras intercambiar impresiones con los delegados de las diferentes marcas, la consejera ha indicado que, Castilla-La Mancha, es la quinta región española exportadora de calzado de España. Las exportaciones de este sector en 2016 suponen el 7,05% (193,35 millones de euros) del total nacional exportado. En 2016, Castilla-La Mancha exportó calzado por valor de 193,35 millones de euros, un 12,6% más que en 2015. Albacete es la provincia que más exporta representando el 65% del total exportado en la región.

Los principales destinos de las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2016 fueron Estados Unidos con 30 millones de euros (más de un 16,2% respecto 2015), Irlanda con 29,38 millones de euros (un 21,3% más respecto 2015), Francia con 23,55 millones de euros (un 8,3% menos respecto 2015) y Alemania con 20,03 millones de euros (un 2,6% menos respecto 2015).

Precisamente, para seguir creciendo en exportaciones y en presencia internacional en este sector, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha en 2017 el Plan de Promoción Internacional del Sector de la Moda con el objetivo de relanzar el sector y cuenta con una dotación de 400.000 euros. El Plan se estructura en varias líneas, como por ejemplo ayudas individuales para empresas del sector de la moda; un plan de acción específico para el sector; un plan de formación especializada; promoción de la cohesión sectorial de la moda; un programa de inteligencia competitiva internacional, financiación y un plan de comunicación digital ‘Fashion’.

Este mismo mes, se han resuelto las ayudas para el desarrollo de planes individuales que se han concedido a 26 empresas de Albacete, Ciudad Real y Toledo.

Relaciones comerciales con Italia

El producto más exportado a Italia desde Castilla-La Mancha desde el mes de enero a noviembre de 2017 ha sido el aceite de oliva. En total 145,52 millones de euros, de la partida de grasas, aceites vegetales y animales, lo que supone un 38% más respecto 2016 y el 25% de todo lo exportado a este mercado. La segunda partida más exportada es la de vinos, que acapara 58,07 millones de euros, un 34% más que en el mismo periodo de 2016.

“Podemos hablar de un buen comportamiento de nuestras exportaciones a Italia”, ha añadido la consejera de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha indicado que la partida de productos farmacéuticos es la que más se importa, (117 millones de euros, un 57% más que en 2016), seguida de máquinas y aparatos mecánicos que representa un 11% del total exportado en 2017.

MICAM

MICAM es el salón internacional del calzado, uno de los más relevantes de esta industria, que se celebra en Milán entre el 12 y el 15 de febrero. Contará con más de 1.400 expositores y 44.000 asistentes.

Las empresas participantes de Castilla-La Mancha son Magnanni - Blanco Aldomar; Berwick - Paco Milán; Mister Shoes from Spain; Pertini; Bunker & Bkr; Sendra Boots; Roberto Ley; Cordwainer; Yowas; Calzados Castillo; Michel - The Goodyear Shoes Company; Castellano 1920 Madrid - Pielsa; Alpe Sport; Amberone 1920 Madrid - Piarsa; Calce made in Spain; Pepe Milán; Andrés Sendra; Umber; Baerchi; Treintas Shoes y Tolino - Viucasar; Luis Gonzalo - Pala Vega Internacional.