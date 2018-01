La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha tildado de irresponsable a los dirigentes del PP y en especial a su vicesecretaria de Comunicación, Carmen Riolobos, por alarmar injustificadamente a la ciudadanía sobre la epidemia de gripe y su incidencia en los hospitales de la región.

Abengózar ha querido ser muy clara al asegurar que “el caos que dibuja el PP es mentira, la normalidad es la tónica dominante en nuestros centros hospitalarios, sin colapsos pero con mucha afluencia como ocurre en estas invernales fechas y en todos los hospitales de nuestro país”. Por eso, hay que desmentir una vez más la “nefasta estrategia de alarma a la población con algo tan sensible como es la sanidad”.

“Es muy triste que creen esta alarma aquellos que se cargaron la sanidad pública de nuestra región” que como recordaba la diputada “estaba entre las mejores cuando llegó Cospedal al gobierno de la región y la dejaron a la cola”. A lo que añadía, “menos mal, que el presidente García-Page desde el minuto uno de su gestión, invirtió en recuperar la sanidad pública recuperando las inversiones y contratando a muchos de los 3.000 profesionales sanitarios que despidió el PP”.

La diputada socialista señala que “este gobierno sí tiene una planificación programada y protocolos para abordar la gripe, una campaña de vacunación que se inició el pasado 2 de noviembre con un total de 330.000 vacunas”. Pero, insistía, “el protocolo que ya se está aplicando incluye la apertura de camas si fuera necesario o el refuerzo de personal si así se precisara”.

A título particular, Abengózar lanzaba una sugerencia a la vicesecretaria de Comunicación del PP que hoy precisamente se ha acercado al hospital de Talavera. “Bien se podría haber ahorrado el paseo, aunque habrá podido comprobar que no había esa saturación que dibuja y que no ha podido hacer esas fotos saturadas y sin planificación que no dejó la legislatura de Cospedal y que ella desafortunadamente quiso adjudicar a la gestión del presidente García-Page” concluía.

