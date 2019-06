La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) conmemora el 30 aniversario del primer curso de verano que organizaba sobre literatura infantil. Por ello, este martes acoge el curso ‘Literatura infantil y juvenil: teoría, crítica e investigación… treinta años después’, en el que se tratarán los mismos temas sobre los que se reflexionó en aquella primera edición y se abordarán diferentes realidades de las que en 1989 no se habló porque o no existían o tenían una presencia tan poco relevante que no merecieron incluirse en aquel programa.