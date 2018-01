Así lo ha confirmado el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, que ha ofrecido una rueda de prensa junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, tras reunirse este lunes para abordar este asunto, en un encuentro que se ha prolongado alrededor de tres horas.

A esta reunión, una vez esté terminado el plan estratégico de la UCLM, le seguirán otros encuentros entre ambos representantes y sus equipos para seguir avanzando en los pasos que va perfilando la Institución académica en su plan estratégico y posteriormente en los detalles del contrato-programa, aunque no hay fecha concreta para el próximo encuentro entre Collado y Felpeto.

Respecto a la cifra que vaya ligada a ese contrato-programa, el rector ha recordado que se parte de la situación actual de las cuentas regionales, con una consignación nominativa de 140 millones, aunque ha recordado que siempre ha sostenido que es “insuficiente”, añadiendo que junto a esta partida de 140 millones hay otra partida adicional que se liquidará la firma del contrato-programa en concepto de sufragar la investigación de la UCLM.

NO HAY TENSIÓN

El titular de Educación ha querido dejar claro que en este encuentro “ha habido de todo, menos tensión”, remarcando que aunque ambas instituciones puedan “discrepar o no”, estas discrepancias nunca se producen en un ambiente de “tensión o desencuentro”.

“Mantenemos una buena sintonía personal, que no puede faltar en lo institucional. Cuando se ponen sobre la mesa temas de financiación o recursos humanos que analizar y podamos discrepar o no, al menos se discrepa menos de lo que se cree. Hay un clima absolutamente cordial y debemos hacerlo entre instituciones que se respetan y valoran”, ha remarcado Felpeto.

Sí que ha reconocido el rector que, aunque se hayan aprobado los presupuestos de la Universidad, estas negociaciones con el Gobierno regional han obligado “a desplazar en el tiempo inversiones e infraestructuras”, una medida que ha indicado que “no es buena” y que se pondrá en marcha más adelante. “Es una decisión triste pero tenemos que tomarla”, ha afirmado.

PAGO NORMALIZADO DE NÓMINAS

Preguntado por si están garantizadas las nóminas en la Institución académica, el rector ha precisado que pidieron “regularidad” en el pago de la nominativas al Gobierno regional, por lo que se abonarán “normalmente en la fecha que corresponda”, a lo que Felpeto ha indicado que en este punto no ha habido ningún tipo de problema y “no va a haberlo”.

Collado, acerca del recurso que la UCLM quería interponer por no estar de acuerdo con el control financiero del Gobierno regional, ha explicado que no tiene “ningún problema en la fiscalización”, pero sí quiere que se respete la autonomía universitaria, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el Gobierno regional lo hará y por lo tanto no tendrán que recurrir a esta medida.

Además, ha indicado que para documentar que la UCLM debe tener autonomía universitaria en este control financiero han solicitado un informe al mayor experto en derecho presupuestario en España, catedrático en la Universidad de Sevilla, para que este análisis externo aporte valor añadido al concepto de autonomía universitaria.

Collado ha recordado que el control financiero corresponde el Consejo Social de la UCLM y al Tribunal de Cuentas, que la semana pasada ya dejó claro que la Universidad estaba cumpliendo con sus recomendaciones en este ámbito.

ALGUNOS DETALLES DEL PLAN ESTRATÉGICO

Entre los detalles que Collado ha desvelado del plan estratégico ha puesto el acento en que la UCLM quiere que “crezca la oferta educativa”, pues hay una “cifra de estudiantes importante” a la que responder con una oferta de posibles titulaciones con las que la Universidad no cuenta, aunque para ello se necesita “un tejido económico que lo sustente”.

Por su lado, el consejero de Educación ha avanzado que reforzarán el conocimiento que los alumnos de 2º de Bachillerato deben tener de la oferta formativa de la UCLM y, por ello, en los próximos días se reunirá con directores de institutos de la región para trabajar en ese objetivo.