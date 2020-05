“En cuanto podamos los haremos”, ha confirmado Collado en una entrevista con Europa Press, donde ha recordado que esta situación afecta a muchas universidades como las de Zaragoza, Oviedo o Cantabria que estaban en procesos electorales similares, que hubo que suspender de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la declaración de estado de alarma.

Respecto a si ha adoptado ya una decisión sobre su posible candidatura —la situación de alarma ha motivado la prórroga automática del cargo— ha incidido en que la anunciará “cuando esté el plazo de candidaturas abiertas”, y siguiendo los procedimientos.

Preguntado por cómo puede afectar esta pandemia a la candidatura a rector —por el momento el único candidato oficial es el ex vicerrector de Investigación y Política Científica de UCLM, Julián Garde—, Collado ha admitido que “una pandemia siempre viene mal, es una desgracia en todos los sentidos, fundamentalmente en el sentido humano” pero también en el social y económico. “La pandemia nunca viene bien”, ha asumido.

En cualquier caso, Miguel Ángel Collado ha insistido en que el Gobierno de la UCLM está ahora centrado “en los grandes retos” existentes, siendo la “prioridad” la docencia no presencial, la evaluación no presencial y la docencia del próximo curso. “Ese es el gran reto”, que va a ser “complejo”, y “posteriormente nos pondremos al procedo electoral”, sobre el que no ha querido “especular”.

La decisión de la Universidad de Castilla-La Mancha de suspender el proceso en curso de elecciones al Rectorado se hizo pública el 18 de marzo, y no afecta a los trámites realizados desde que se convocaron las elecciones el pasado 25 de febrero. La situación de suspensión está previsto que se mantenga mientras permanezca la declaración de estado de alarma y las limitaciones subyacentes de suspensión de la actividad educativa y de movilidad.