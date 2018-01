El sindicato UGT en Castilla-La Mancha ha señalado que los datos de empleo de la región en 2017 revelados este jueves por la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que el pasado año fue “el año, con mayúsculas, de la precariedad laboral”.

El secretario de Administración y Formación de UGT en la región, Alberto Sánchez, ha apuntado en rueda de prensa que los datos de la EPA “no son positivos” y que la situación laboral en Castilla-La Mancha es “muy preocupante” por el aumento de la precariedad y el incremento “constante y continuo” de los contratos a tiempo parcial y los falsos autónomos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en el cuarto trimestre de 2017, si se compara con el tercero, los datos muestran la pérdida de 2.600 contratos indefinidos frente a la firma de 4.300 contratos temporales.

Sánchez ha destacado también que se está produciendo en la región un avance en la precariedad del desempleo “con una extensión del paro de larga duración”. En este sentido, ha detallado que “más del 36 por ciento de los desempleados de la región llevan inscritos dos años o más tiempo” en las oficinas de empleo castellano-manchegas.

El secretario de Administración y Formación ha opinado que estos datos muestran que “no se está corrigiendo el problema del paro estructural pese a que los gobiernos digan que se va en la buena dirección”.

Por ello, ha considerado que es imprescindible “centrar a las personas en el eje de todas las políticas de cualquier gobierno”. “Urge una política que implemente un plan de choque por el empleo, que cree empleo de calidad y con derechos y que aumente los salarios de la población”, ha continuado.

Asimismo, ha incidido en que en Castilla-La Mancha urge llevar a cabo políticas “que mejoren la protección de los desempleados, sobre todo los de larga duración y los mayores de 55 años, que están siendo arrinconados a la pobreza”. Del mismo modo, ha pedido que se reduzcan los “altos niveles de desigualdad y exclusión social”.

“Urge un cambio del sistema productivo, es el momento de recuperar poder adquisitivo porque con estos datos no vamos en la buena dirección, no se recupera empleo ni salarios”, ha añadido Sánchez, insistiendo en que los distintos gobiernos, sindicatos y patronal deben “sentarse y hablar para consensuar una serie de medidas” porque “las impuestas estos años atrás no están dando resultados”.

PLAN DE EMPLEO

Preguntado por el impacto del Plan Extraordinario de Empleo en la situación laboral de Castilla-La Mancha, Alberto Sánchez ha opinado que “ha funcionado bien pero tiene margen de maniobra”, remarcando que este plan es “un balón de oxígeno para un colectivo que en estos años está en una situación francamente difícil, tirado en la cuneta social y laboralmente hablando”.

Sin embargo, ha apostado por “guiar” a los desempleados en materia de orientación laboral. “A partir de ahora, hay que darse cuenta de que tenemos una oportunidad para recolocar en el mercado laboral a este colectivo que lo está pasando muy mal”, ha concluido.