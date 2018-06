El Consejo Territorial de UPyD acepta la invitación y se suma a la negociación de un “documento de posición común de la sociedad castellano manchega sobre un pacto del agua”.

El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, anunció ayer la intención de la Junta de Comunidades de negociar con todas las fuerzas políticas regionales, incluidas las extraparlamentarias, un documento de consenso que aborde la problemática del agua en la región.

UPyD Castilla-La Mancha anuncia que, gustosamente, acepta la invitación y estará encantado de defender su posición aportando propuestas concretas.

Igualmente expresa su deseo de que el anuncio no quede en mero artificio publicitario y esa imagen de pluralidad proyectada se materialice en un foro de debate real y no sea algo estéril como en otras ocasiones. La experiencia acumulada demuestra que tras anuncios similares los contactos no siempre tuvieron lugar. En otras ocasiones, existiendo reunión, nunca llegaron a buen puerto por extraños intereses, como la recurrente y cacareada reforma del Estatuto de Autonomía y el régimen electoral regional, “que se dejó morir de inanición” incumpliendo el Gobierno regional los compromisos anunciados previa y reiteradamente.