De este modo ha reaccionado en nota de prensa UPA, “tras la alarma generada por Asaja y su particular interpretación” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que recuerda que Asaja había interpuesto un recurso ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra la orden de los planes de gestión de las zonas de Especial Protección para las Aves de ambientes esteparias (ZEPA), una decisión “que la sentencia deja claro que no es como la interpretan”.

Esta afirma que “de igual forma y en relación con el alcance de este pronunciamiento, aclaramos que, como se razonaba la sentencia del Tribunal Supremo, la anulación se refiere a la Orden impugnada, por un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado, de manera que la validez del Plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial”.

La zona ZEPA afecta a 200.000 hectáreas, unas 120.000 son de cultivos herbáceos y de estas últimas, 47.000 hectáreas son las que perciben ayudas, casi el 40 por ciento.

Según UPA, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural le ha trasladado que de “manera inminente”, incluso este viernes, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con lo cual la polémica y la incertidumbre quedaría zanjada”.

Desde UPA Castilla-La Mancha insisten que una ayuda de 208 euros por hectárea y año es “una ayuda económica más que interesante para los agricultores”, quienes han visto cómo muchos afectados sufrían esta incertidumbre y la sensación de que iban contra ellos de manera directa.