“Hace más de 200 años los valdepeñeros y valdepeñeras hicieron un esfuerzo por defender la integridad territorial de España, ha indicado el regidor municipal haciendo una reflexión sobre las últimas circunstancias políticas que atraviesa el país, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha asegurado que el actual Gobierno no va a dar un paso atrás para defender la identidad territorial de España respecto a Cataluña y ha hecho un llamamiento a la reconciliación.

“Hay una serie de españoles, que españoles siguen siendo, aunque no se sientan como tales, que están intentando segregar una parte del territorio, cosa que creo que está en el sentido común de que en una Europa unida eso no va a ocurrir, pero que lógicamente genera no poca intranquilidad o inestabilidad”, ha declarado.

Del mismo modo, ha apuntado que en votos los independentistas no llegaban al 50 por ciento. “Vamos a tender una mano para decir que Valdepeñas no se rinde y que esa misma mano sirve también para ser un lugar de encuentro”, ha señalado.

UNA FECHA HISTÓRICA

El hecho histórico más destacado de la ciudad, prólogo de la Batalla de Bailén y síntesis de la mentalidad romántica de su época, se produjo el 6 de junio de 1808. Fue ese día cuando la población de Valdepeñas opuso una fuerte resistencia a las tropas napoleónicas comandadas por el general Ligier Belair.

Sus habitantes, con los más rudimentarios útiles de defensa, como calderos de aceite hirviendo, impidieron la llegada de las tropas francesas a Bailén y con ello favorecieron el triunfo del General Castaños. Destaca en este hecho histórico los famosos guerrilleros locales Juana ‘La Galana’ y Francisco Abad Moreno ‘Chaleco’.

Esta hazaña, reflejada en los ‘Episodios Nacionales’ de Pérez Galdós, le valió a Valdepeñas el título de Muy Heroica Ciudad el 29 de enero de 1895. De esta forma, la localidad se convirtió no sólo en ciudad de hecho sino de derecho, y a finales del siglo XIX y principios del XX vive una de las épocas de mayor esplendor económico.

Fruto de este auge aún se pueden contemplar algunas construcciones de tipo modernista que se levantan en la calle Seis de Junio o en el Paseo de la Estación.