Las estrategias de prevención secundaria de las enfermedades, tienen como finalidad detectar las mismas de forma precoz, durante el periodo subclínico, con el fin de disminuir la mortalidad que ocasionan y mejorar la calidad de vida de los sujetos que las padecen.

Así, el pasado 12 de noviembre entraba en vigor la Orden 138/2018, de 21 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan las enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas objeto de detección precoz en los recién nacidos, y que ampliaba a 24 las enfermedades detectadas con la prueba del talón en Castilla-La Mancha.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, señalaba el pasado 12 de noviembre, día en la que entraba en vigor la Orden que ampliaba el número de enfermedades detectables a 24, que el Gobierno de Castilla-La Mancha va “de la mano” de los profesionales y que serán ellos los que digan si la región tiene que seguir creciendo en el número de pruebas que se pueden detectar de la toma de muestra de sangre capilar obtenida del talón del recién nacido.

Fernández Sanz destacaba de esta forma que el Ejecutivo autonómico ha hecho una inversión tecnológica en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha (ICS), siendo la única región en España que permite este número de pruebas.

En la misma línea, el presidente regional, Emiliano García-Page, indicaba que es una prestación sanitaria que “previene dificultades”, recordando que fue recortada durante la anterior legislatura hasta las 10 enfermedades y patologías, al mismo tiempo que celebraba la ampliación de las mismas a 24.

Una ampliación en la cobertura de esta prueba médica con la que, abundaba García-Page, “nos ponemos a la cabeza de España”, y se cumplía así el “compromiso expresado en las Cortes regionales” y que, al mismo tiempo, significará “un ahorro para la sociedad” de cara al futuro.

Este pasado 4 de diciembre, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunciaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha había aprobado la compra de reactivos para realizar para el programa de detección precoz de enfermedades congénitas y metabólicas, a través de la popularmente conocida como prueba del talón.

El importe destinado ascendía a 938.732,52 euros, dando respuesta a la demanda de profesionales sanitarios, pediatras y padres.

Los programas de cribado

Los programas de cribado poblacional constituyen un instrumento fundamental en salud pública para hacer efectiva la prevención secundaria.

La Organización Mundial de la Salud define el cribado como “la identificación presuntiva, con la ayuda de unas pruebas, de exámenes o de otras técnicas susceptibles de aplicación rápida, de los sujetos afectados por una enfermedad o por una anomalía que hasta entonces ha pasado desapercibida”.

El cribado neonatal es una de las actividades de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para la detección precoz de enfermedades neonatales congénitas endocrinas y metabólicas.

En la actualidad, el cribado neonatal para la detección temprana de las enfermedades endocrino metabólicas en recién nacidos, se realiza con distintas técnicas analíticas soportadas en equipos como tándem masas, autodelfia o HPLC con detector de fluorescencia, los cuales procesan muestras de sangre en papel una vez tratadas con reactivos específicos.

Estos procesos permiten la detección de 24 posibles patologías en los neonatos siendo una poderosa herramienta en la prevención de las estas enfermedades repercutiendo en mejoras en la salud de la población.

Este programa va dirigido a todos los recién nacidos con la toma de muestras entre las 48 y 72 horas de vida, con el objetivo de detectar precozmente la incidencia de las alteraciones endocrinas metabólicas ocasionadas por algunas enfermedades, denominadas comúnmente como raras o poco frecuentes, en los recién nacidos de Castilla-La Mancha.

Esta ‘prueba del talón’ consiste en la recogida por parte del profesional sanitario de una muestra de sangre capilar del talón del recién nacido.

En diciembre de 2013, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas para unificar criterios y determinar la lista de enfermedades neonatales congénitas incluidas en la cartera básica común de servicios, a cribar por los programas de detección precoz en el ámbito nacional.

En Castilla-La Mancha las enfermedades a cribar son: Fenilcetonuria, Hipotiroidismo congénito, Hiperplasia adrenal congénita, Fibrosis quística, Anemia falciforme, Acidemia glutárica tipo I, Acidemia propiónica, Acidemia metilmalónica, Deficiencias de acil coenzima A deshidrogenasa de cadena media, larga y muy larga, Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, Tirosinemia tipos 1, 2 y 3, Acidemia isovalérica, Homocistinuria, Aciduria 3- hidroxi 3- metil glutárica (déficit de 3-OH-3 -Metilglutaril-CoA Liasa), Déficit de beta-ceto-tiolasa, Deficiencia múltiple de acilCoA deshidrogenasa, Deficiencia primaria de carnitina, Deficiencias de metionina adenosil transferasa y Defectos en la biosíntesis y regeneración del cofactor de tetrahidrobiopterina.

Captación y Recaptación

Los centros sanitarios con maternidad de titularidad pública y privada están obligados a remitir los datos de nacidos a la Consejería de Sanidad. Los datos son car- gados diariamente en la aplicación informática de gestión del programa (SILCAM). Desde los Servicios Periféricos (SSPP) de la Consejería de Sanidad se notifican los nacidos adscritos a las correspondientes zonas de Atención Primaria, para proceder a realizar la toma de muestra.

La Dirección General de Salud Pública y Consumo suministra a los centros sanitarios el material necesario para la realización de la toma de muestras y la oportuna información a las familias. Estos materiales se entregan a los padres y madres o a los familiares en el momento del alta hospitalaria. En el caso de niños y niñas ingresados en el hospital en el momento de la prueba, la información sobre la misma se entregará a los padres y madres o familiares durante la estancia hospitalaria.

Los mecanismos de recaptación tienen como objetivo asegurar la máxima participación en el programa y garantizar la realización de la prueba a los niños y niñas en los que no se practicó toma de muestra.

Los técnicos de los SSPP de la Consejería de Sanidad tienen acceso a SILCAM para comprobar el estado de las determinaciones analíticas ante consultas de padres o profesionales sanitarios y comprobar si se ha emitido la carta de resulta- do normal o está pendiente. También a través de SILCAM es posible localizar los recién nacidos cuyas muestras de sangre en talón no se han recibido en el LICS tras diez días desde el nacimiento.

Desde los SSPP de la Consejería de Sanidad se pondrán en marcha actividades de búsqueda activa de recién nacidos a los que no se ha tomado muestra, que incluyen:

Notificación al equipo de Atención Primaria correspondiente de la necesidad de recaptar al recién nacido, bien en consulta o a través de búsqueda activa (localización de los padres y citación en el centro de salud de adscripción para realizar la extracción).

Cuando la información obtenida de los padres implica la imposibilidad de realizar la toma de muestra por diferentes motivos (por ejemplo, fallecimiento del recién nacido, negativa de los padres a realizar la prueba, etc.) la incidencia se registra en la aplicación informática y el recién nacido se clasifica como no analizado, finalizando la actividad de recaptación.

Es importante que tanto los equipos de Atención Primaria como los hospitales comuniquen a los SSPP de la Consejería de Sanidad los fallecimientos de neonatos para interrumpir el sistema de recaptación.

Aprovechando la consulta programada o a demanda, los equipos de Atención Primaria recaptarán a niños y niñas pertenecientes a colectivos socialmente desfavorecidos, nacidos en el domicilio o nacidos en otra comunidad autónoma, en los que no exista constancia de haber realizado la prueba de cribado. En estos casos, la toma de muestra se realizará independientemente de los días transcurridos desde el nacimiento.

Toma de muestras

El dispositivo para incisión capilar en el talón del neonato que se suministra en el sobre oficial de toma de muestras es el único indicado para realizar la extracción del espécimen destinado a la prueba de cribado. Este dispositivo practica una incisión estandarizada amplia y delicada que penetra en el lecho capilar respetando gran parte de la inervación del tejido.

Para llevar a cabo la incisión no se utilizarán agujas de uso intramuscular, intravenoso o subcutáneo ya que no disponen de un sistema de freno y la punción penetra más allá de lo recomendado. Se considera una mala praxis que puede ocasionar lesiones en el neonato. Tampoco deben utilizarse lancetas automáticas que no sean específicas para la prueba del talón.