“Hacer ciudad entre todos es uno de los principales objetivos que tiene este equipo de Gobierno”, ha señalado Zamora, quien ha agregado que por ello se tendrán en cuenta estos trabajos que “incluso habéis hecho como profesionales, a veces hasta con el coste que tendrían, de forma que sólo tendríamos que hablar con el concejal de Hacienda para introducirlos en los presupuestos”.

La primera edil, que ha recordado que iniciativas de estas características contribuyen también a que Ciudad Real vaya a ser premiada como Ciudad Educadora “por ofrecer una educación diferente, en valores y desde la participación”, ha señalado, no obstante, que en algunas de las propuestas ya se está trabajando como es el caso de entoldar algunas calles para que la ciudad sea “más paseable” cuando hace mucho calor o la elaboración de un jardín vertical.

Asimismo, ha destacado que se van a dignificar los silos que son la entrada a la ciudad “aunque es complicado por la fisonomía del edificio”; que se está trabajando en mantener y ampliar los aparcamientos disuasorios de la ciudad; unir el Campus Universitario con la ciudad que actualmente está separado por la ronda; o llenar de contenido con deporte, música y muchas actividades de ocio el barrio de La Granja.

“Y no me olvido del botellón, que es cierto que se realiza en una zona en la que hay tres colegios alrededor. Es un problema que me preocupa, incluso porque tengo un hijo de 10 años y otro de 15, y estamos trabajando en intentar cambiar su ubicación aunque a mí lo que me gustaría lograr es que desapareciera y también trabajamos para cambiar los hábitos”, ha indicado la alcaldesa de Ciudad Real.

Finalmente, ha recordado que se va a demoler el antiguo hospital de Alarcos para crear una zona verde con instalaciones deportivas nuevas en la ciudad, al tiempo que ha hecho hincapié en que si se va a demoler es porque está en unas condiciones que impiden su uso porque al actual equipo de Gobierno le preocupa la conservación del patrimonio y por ello va a trabajar —dentro del Plan 2025 con la Junta— en la recuperación de edificios como el de Cruz Roja o la Ferroviaria.

CENTROS PREMIADOS

Pilar Zamora ha expresado estos compromisos durante la recepción que ha hecho en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real de los alumnos galardonados en esta segunda edición de ‘¡Nosotros proponemos!’, un programa de ámbito universitario escolar e internacional con la Universidad de Lisboa, donde comenzó el proyecto, en el que se ofrece metodología para trabajar con escolares sobre los problemas de la ciudad y abordar propuestas de resolución de problemas sociales desde un enfoque participativo.

Los alumnos ganadores este año son de los centros CEIP Alcalde José Cruz Prado por “Los niños conquistamos nuestra ciudad (tecnología ecológica)”; CEIP Cristóbal Colón por “Dinamización sociocultural del Barrio de La Granja”; CEIP Ferroviario por “Una mejor convivencia para Ciudad Real”; CEIP Miguel de Cervantes por “Análisis del fenómeno social del botellón”; CEIP Pío XII por “Servicio de reformas”; IES Hernán Pérez del Pulgar por “Los jardines verticales”; IES Maestro Juan de Ávila por “Aparcamiento con mejor funcionamiento”; colegio San José por “Silo con centro cultural” e IES Torreón del Alcázar por “Climatización de Ciudad Real”.

El programa, dirigido por la concejala de Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo, ha contado con la colaboración de varios profesores de la Facultad de Educación que han actuado como tutores de los centros escolares a lo largo del proyecto, así como con otros profesionales de los servicios municipales de urbanismo y movilidad, y al mismo se han presentado 75 trabajos por parte de 500 estudiantes.