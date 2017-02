Se han representado cuatro obras adaptadas a los niveles escolares de los participantes por parte de la compañía ‘Forum theatre and education’, a las que han acudido 11 centros escolares de la capital, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Ciudad Real.

La concejal de Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo, ha acudido a la sesión de este martes, y ha destacado que es “una más de las actividades que la Concejalía ha lanzado durante el curso para facilitar a los centros, recursos y actividades complementaria que enriquezcan el currículum que están impartiendo”.

“En esta ocasión estamos maridando el teatro con las habilidades expresivas con aprendizaje del inglés, dos líneas temáticas que eran una prioridad del Consejo Escolar”, ha señalado.

Cada uno de los días ha habido dos sesiones en las que se han representado ‘Ghost in love’, ‘How to be Sherlock Holmes’, ‘Gulliver’ y ‘Alice’. Cuatro obras que tienen un componente “muy atractivo” para que los niños comprendan las historias y participen en ellas.

Por último, la concejal ha avanzado que se realizarán algunas actividades más en educación en valores, que refuerzan la parte de teatro que se quería potenciar en este curso.

De hecho, los 50 talleres de iniciación a las habilidades expresivas que se habían programado, cuentan con más demanda que oferta, y serán realizados por más de 2.000 escolares.