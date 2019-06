La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el concejal de Educación, Nacho Martínez, han visitado esta mañana la Escuela Municipal de Verano del Parque de Gasset, en la que durante esta última semana del mes de junio están participando 85 escolares de Educación Primaria.

La alcaldesa de Ciudad Real, agradecía a la Concejalía de Educación el trabajo que se viene realizando todos los años para poner en marcha estas Escuelas de Verano. En concreto, la primera que ha comenzado es la del Parque de Gasset, en la que “hemos visto el contacto que tienen los niños con este parque centenario, tan bonito que tenemos en Ciudad Real y todas las actividades de convivencia y es un gusto verles participar”.

Además valoraba la inclusión social que se realiza en estas Escuelas. “Uno de los objetivos es que no haya niños que hagan cosas diferentes por su situación familiar o personal. Aquí lo niños son iguales, realizan las mismas actividades y habrá más de 80 niños becados para que disfruten de estas escuelas de verano”.

La primera edil reconocía que muchas veces “el verano es largo, y estas actividades vienen a hacerles más felices. Lo que he hablado con ellos, están encantados de participar. Los niños y niñas de Ciudad Real son prioritarios para este Equipo de Gobierno, y estas actividades nos hace muy felices”.

La alcaldesa además valoraba de forma positiva la respuesta que han tenido las actividades organizadas por las distintas Concejalías del Ayuntamiento a lo largo del verano. “Es verdad que tenemos limitaciones por el personal, porque lo niños han de estar bien atendidos, y que no se aburran, y el balance es muy positivo, las cifras de participación son muy grandes, y es verdad que la gente se queda fuera, aunque nosotros lo que queremos es que año a año vaya a más”.

El concejal de Educación valoraba cómo el Parque de Gasset es el mejor sitio donde los niños pueden trabajar al aire libre y estar una semana de juego, de aprendizaje y de contacto con la naturaleza. Además recordaba cómo hace años fue monitor de una Escuela de Verano, “y es maravilloso tanto para los niños, como para los que trabajamos con los niños”.

Además reconocía que viene a cubrir una semana en la que los niños no tienen clases, y los padres aún no tienen vacaciones. “A mí no me gusta decir conciliación, ya que eso es algo que se hace en la familia, el compartir responsabilidades los padres. Es el ofrecer en el verano para la realización de más actividades. Las vacaciones se hacen muy largas, y es una forma de la relación social y el aprendizaje, y esta escuela en contacto con la naturaleza me parece maravilloso que toquen la tierra, las texturas, con un ambiente más libre que en la escuela, tocar todo, que es como los niños aprenden”.