La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha manifestado que “mientras el presidente Emiliano García-Page anuncia inversiones y contratación de profesionales para mejorar la sanidad de Tomelloso, el PP de Dolores de Cospedal recortó e intentó privatizar el Hospital General”.

La diputada socialista ha comparado de esta forma tan gráfica la política actual de reconstrucción de la administración regional que ha hecho que ascienda a los primeros puestos del ranking nacional en tan solo dos años, con la “estrategia de desmantelamiento” llevada a cabo por el PP en la legislatura anterior y que dejó a la sanidad castellano-manchega en los puestos de cola tras el recorte de 2.000 millones de euros, el despido de 3.000 sanitarios, derivaciones masivas a la sanidad privada, listas de espera desbordas, cierre de camas o episodios de saturación constantes en las Urgencias.

Unas declaraciones que responden directamente a las “falsas declaraciones” realizadas por la parlamentaria regional del Partido Popular, Cortes Valentín, a quien ha recordado que “fue precisamente García-Page quien tuvo que revertir los planes del PP de privatizar y vender el Hospital de Tomelloso, una medida ante la que nunca se pronunció en contra”, por lo que ha añadido que con “ese historial la credibilidad que tienen los dirigentes ‘populares’ es nula cuando dicen defender la sanidad y el hospital público de Tomelloso”.

Nada que ver la gestión y la apuesta que se está haciendo ahora desde el Gobierno castellano-manchego por el centro hospitalario de esta localidad, ya que con García-Page se han incrementado los recursos y el personal, algo que ha posibilitado que las listas de espera se hayan reducido considerablemente y la actividad sea mayor. Concretamente, y sobre espera hospitalaria, Abengózar ha destacado que solo en el último año las listas de espera han bajado un 26%, es decir, 1.619 pacientes menos, pero que si lo comparamos con el mismo periodo de la etapa de Cospedal, la reducción es de un 65,7% (8.663 personas menos en espera para ser atendidas).

“Esta es la realidad, ha apuntado Abengózar al dirigente a Cortes Valentín, a quien ha dicho que “aparte de no tener credibilidad, no tiene vergüenza alguna cuando dice que el presidente de Castilla-La Mancha pasa de largo por el municipio cuando Cospedal y el ex consejero de Sanidad José Ignacio Echániz ni visitaron ninguna vez el Hospital de Tomelloso, algo que sí ha hecho en diferentes ocasiones el actual responsable de la Consejería, Jesús Fernández Sanz”.

Un compromiso que se traduce en mejoras en las Urgencias, en la creación de un circuito atención pediátrica y duplicación del número salas para observación infantil, la inversión de 206.000 euros previstos dentro del Plan de Renovación de Alta Tecnología para adquirir un arco quirúrgico y la conversión de equipo portátil a digital o, por extensión, las obras de mejora e inauguración de nuevos quirófanos y el equipamiento con nuevos TAC en la red hospitalaria de la provincia de Ciudad Real.