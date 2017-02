El Salón de Usos Múltiples de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) acogerá, el próximo fin de semana del 11 y 12 de marzo el XXIV Certamen Provincial de Bandas de Cornetas y Tambores (CCTT) y Agrupaciones Musicales (AM).

Titulado: ‘Acordes Nazarenos. Sentimiento y Pasión por la Música’, la organización pretende generar interés entre vecinos y visitantes para que éstos desentrañen cómo se vive la Semana Santa a través de la música. Una ocasión sin precedentes en la localidad, que acogerá a 18 Bandas de CCTT y Agrupaciones Musicales de toda la provincia, más la Banda de Cornetas y Tambores: Jesús Nazareno de Villarrubia de los Ojos, organizadora del evento y que se encargará de abrir y cerrar el acto.

En este sentido, el sábado 11 de marzo, a las 19:00 horas, y tras la apertura de la banda anfitriona, tocarán la AM Santa Verónica, procedente de Membrilla; la Banda de CCTT Cristo de la Columna, llegada desde Daimiel; la AM Ntra. Sra. de la Soledad y Veracruz de Calzada de Calatrava; la AM San Juan Evangelista, también de Membrilla; la AM Cristo de la Columna de Pedro Muñoz; la Banda de CCTT Nuestro Padre Jesús del Perdón, de Tomelloso; la AM San Sebastián, de La Solana; la Banda de CCTT Virgen de los Dolores, de Bolaños de Calatrava; la AM Nuestro Padre Jesús Nazareno de Calzada de Calatrava y la Banda de CCTT Santísimo Cristo de la Elevación, de Campo de Calatrava.

El domingo 12 de marzo la cita se traslada a la mañana, comenzando a las 11:30 horas la Banda de CCTT Jesús Nazareno de Membrilla. Para posteriormente el relevo a la Banda de CCTT Nuestro Padre Jesús Rescatado, de Villanueva de los Infantes; la Banda de CCTT Ntra. Sra. del Prado- La Pasión de Ciudad Real /Aldea del Rey. Seguidamente tomarán el testigo la Banda de CCTT AC Armaos de Calzada de Calatrava; la AM Santisimo Cristo de la Piedad, de Miguelturra; la AM San Miguel Arcángel de Puertollano, la AM Ntro. Padre Jesús Redentor, de Moral de Calatrava; y la Banda de CCTT Ntro. Padre Jesús Rescatado de La Solana. Tras ellos, la banda nazarena villarrubiera cerrará el acto.

Sendos días, las actuaciones serán precedidas por un pasacalles, previa concentración alrededor de una hora antes, en el Paseo del Cordón.

Exposición 4 de marzo en el Etnográfico

Aprovechando el acontecimiento, la organización llevará a cabo una Exposición relacionada con las diferentes bandas y agrupaciones participantes. Dicha muestra se inaugurará el 4 de marzo en el Museo Etnográfico a las 18:30 horas, pudiendo contemplarse hasta el 10 de marzo, con los siguientes horarios: 5 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. Del 7 al 10 de marzo, fecha en que finalizará, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La organización invita a vecinos y visitantes a acudir a este importante acontecimiento en la localidad, “ya que en un solo fin de semana podrán escuchar música cofrade de manera totalmente gratuita, al tiempo de que si visitan nuestra exposición, podrán descubrir la simbología de los atuendos y la historia de cada agrupación o banda participante. Al mismo tiempo, la Banda de CCTT Jesús Nazareno, agradece la colaboración de las instituciones públicas, en concreto la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, así como a todas las bandas y agrupaciones participantes.

La Banda de Cornetas y Tambores (CCTT) Jesús Nazareno de Villarrubia de los Ojos se constituyó en octubre de 2005 con el objetivo de potenciar este tipo de acordes musicales en la localidad ciudadrealeña. Desde sus inicios, la banda acompaña en todas sus Estaciones de Penitencia a la Hermandad de Jesús Nazareno y Santísimo Cristo en la Agonía, que en el pasado año 2016 cumplía 125 años de historia y que cuenta entre sus filas con más de 1.200 hermanos