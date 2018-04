El acusado de violencia de género, violación y amenazas a su novia menor, F.A.A., maltratador reincidente de Daimiel, ha acusado a los padres de esta de mentir porque “no quería que tuviera una relación con ella y me tenían amenazado” y ha afirmado que “jamás la he obligado a nada” y que si no hubiera sido por ellos “hasta el día de hoy estaría con la chica”. Unas afirmaciones que ha realizado durante la celebración del juicio que ha tenido lugar en la Audiencia provincial de Ciudad Real.