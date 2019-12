Un grupo de afiliados de la ONCE en Ciudad Real con ceguera o deficiencias visuales han visitado esta tarde el Belén Monumental de Ciudad Real ubicado en el Centro Cultural Antiguo Casino. Por segundo año consecutivo, se ha podido llevar a cabo esta experiencia gracias al trabajo de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real y de la ONCE.

La técnica de rehabilitación de la ONCE, Marta Senís, ha elaborado un plano adaptado en braille con una leyenda para que conozcan cómo es este Belén, y la distribución que tienen las diferentes escenografías que se representan para que las tengan localizadas durante la visita, que han realizado junto a varios miembros de la Asociación de Belenistas y la concejala de promoción turística, festejos y tradiciones populares, Eva María Masías.

Además los propios afiliados han podido tocar algunas figuras importantes como el misterio del Nacimiento, en el que San José está sentado y la Virgen recostada, sentir la humedad a lo largo del río, o comprobar la altura del puente que traviesan los Magos de Oriente en su viaje hacía Belén.

El delegado de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villhermosa, reconocía que están encantados “de volver otra vez a estar con ellos y que nos den la oportunidad de tocar las figuras, que nos expliquen cómo se ha construido, cómo está hecho. No hay muchas oportunidades de tocar un belén, y conforme lo vamos a hacer aquí con las buenas explicaciones del constructor”.

Villahermosa admitía que “el año pasado nuestra gente se quedó superencantada porque algunos no habían podido tocar un gran belén en la vida, se lo habían descrito pero no habían tenido la oportunidad de tocar las figuras, de tocar el río, y todo lo que ahí se contempla.

El presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Vich, afirmaba que el Belén “es distinto y las ilusiones están renovadas después de una experiencia que a todos los miembros de la Asociación nos hizo muy felices, y la visita de los afiliados de la ONCE ya va a ser una tradición en el adviento. Trabajar con la ONCE es un verdadero lujo porque tiene un personal cualificado y dispuesto a hacer mejor la calidad de vida de sus afiliados, y Marta Senís ha hecho un mapa en braille para que ellos no se pierdan detalle de este belén”.

La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, se mostraba “encantada de acompañar en este segundo año que, desde la sensibilidad es posible que este belén pueda ser visitado por personas invidentes. Disfrutar el belén desde una sensibilidad distinta”. Además reconocía que se estudiará seguir avanzando en la posibilidad de hacer este tipo de visitas guiadas con otros colectivos que también necesiten una explicación adaptada.