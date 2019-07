Además, se establecerá un puesto de mando en la Jefatura de Policía Local para coordinar los diferentes servicio y dar pronta respuesta a todas y cada una de las incidencias que vayan surgiendo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Así se acordó en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Ciudad Real la pasada semana y a la que asistieron la teniente de alcalde, Eva María Masías; así como el concejal de Seguridad Ciudadana, el secretario de la Subdelegación del Gobierno, representantes de Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, bomberos y técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades.

En la Junta Local de Seguridad, también se trató el Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en zonas y lugares de ocio, cuya fase de activación se ha concretado el 22 de julio hasta el 8 de septiembre, estableciendo diferentes dispositivos de inspección, coordinación y control entre Policía Nacional y Policía Local, para dar respuesta a dicho plan

CONSEJOS PARA UNA ‘PANDORGA SEGURA’

La Policía Nacional ha ofrecido varios consejos preventivos para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una ‘Pandorga Segura’.

Entre ellos, señalan no acudir a eventos con objetos voluminosos, recomendando que se lleven mochilas o bolsos en la parte delantera, pegado al cuerpo y cerrado, procurando no llevar mucho dinero en efectivo y solo la documentación imprescindible. Además, de no guardar la cartera o el teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón.

También, se recomienda aumentar la precaución con las personas desconocidas que se acerquen, sobre todo con aquellas que intentan captar la atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraer.

Policía Nacional también pide permanecer atento a todo lo que pasa alrededor y poner en conocimiento de los agentes o avisar al 091 ante cualquier incidencia, circunstancia o hecho extraño que se observe.

Igualmente, es recomendable vigilar a los más pequeños, llevándolos siempre de la mano y sin perderlos de vista y, si es posible, anotándole los datos personales y un número de teléfono en una pulsera o en el brazo por si se pierden.

Por último, los agentes piden no secundar situaciones de pánico, bulo o rumor. En caso real de producirse cualquier incidente se recomienda mantener la calma y atender las recomendaciones de los policías.