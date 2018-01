José Juan Fernández está convencido de que la estrategia del Partido Popular pasa por intentar judicializar la oposición política porque la oposición democrática la perdieron en las elecciones de 2011.

Ha recordado que han sido varios los intentos por tumbar al gobierno local en los juzgados, y "siempre sin éxito", y hace referencia a este caso en particular recordando que el equipo `popular´ de Pedro Muñoz "intenta demostrar como punible una simple actuación administrativa que en todo momento estuvo supervisada por funcionarios públicos y que hasta la propia Fiscalía ya pidió que fuera archivada".

Pedro Muñoz (Ciudad Real), 10 de enero de 2018.- El alcalde de Pedro Muñoz, José Juan Fernández, lamenta que la oposición del Partido Popular de Ángel Exojo se haya caracterizado siempre en el municipio por llevar a los juzgados las cuestiones administrativas del Ayuntamiento a pesar de que éstas “han estado siempre supervisadas por los técnicos municipales”.

Por lo tanto, no duda en afirmar que “estamos ante un ejemplo más persecución política y de intento de judicializar la oposición que se remonta a 2011”, año el que la oposición democrática la perdió el PP en las elecciones. Pese a ello, el alcalde de Pedro Muñoz tiene muy claro que su labor ni se ha desviado ni se desviará del verdadero objetivo de la “política honrada y responsable”, que no es otro que trabajar por sus vecinos, por los servicios públicos del municipio, por abrir comedores escolares, por construir la residencia de mayores, por generar infraestructuras deportivas, culturales y educativas para el pueblo o por la puesta en marcha de más planes de empleo. Ese es el motivo por el seguirá trabajando Fernández “con la tranquilidad de saber hacer las cosas bien, que es lo que caracteriza la gestión del Ayuntamiento de Pedro Muñoz”. En este sentido, el alcalde de Pedro Muñoz ha resaltado que si por algo se distingue el actual equipo de gobierno es por una “impecable gestión” que ha conseguido, entre otros logros, reducir la deuda del municipio y construir multitud de infraestructuras, verdadera razón por la que cree que “el PP utiliza esta vía para minar la labor socialista al frente del consistorio”.

No en vano, Fernández ha recordado que han sido varios los intentos por tumbar al gobierno local en los juzgados, y "siempre sin éxito", y hace referencia a este caso en particular recordando que el equipo `popular´ de Pedro Muñoz "intenta demostrar como punible una simple actuación administrativa que en todo momento estuvo supervisada por funcionarios públicos y que hasta la propia Fiscalía ya pidió que fuera archivada". Por último, José Juan Fernández lamenta verse inmerso en lo que considera un "nuevo ejemplo de persecución política del PP a quien no puede vencer en las urnas, como se ha demostrado con otras 50 querellas falsas orquestadas por Cospedal a lo largo y ancho de la región contra otros compañeros y compañeras que han salido indemnes", ha concluido.