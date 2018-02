La concejal de comercio, Rosa Idalia Cruz, ha considerado que, con esta edición, el comercio de la localidad “se va a reinventar de nuevo” y que lo que se presenta es “un ‘Alcázar Outlet’ novedoso”. La iniciativa se inaugurará el viernes, día 16 de febrero, y se extenderá hasta el domingo 18 del mismo mes. El horario del viernes será a partir de las 17.00 horas, mientras que el del sábado y domingo será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

En este sentido, Cruz ha comentado que el Ayuntamiento colabora “codo con codo” para promocionar el comercio y ha invitado a los vecinos del pueblo y la comarca a conocer este evento, en el que se van a encontrar “productos de calidad y que por estar fuera de temporada son apetecibles”.

De su lado, el representante de Asecem, Fernando Barrilero, ha explicado que esta iniciativa se lleva a cabo “con mucho esfuerzo” y ha reseñado que este año la parte novedosa es la nueva ubicación, con quince expositores, en Salones Mabel. “Llevamos el producto con gama alta, pues solamente trabajamos esa línea”, ha explicado. En cuanto al precio, ha destacado que todos los productos proceden de colecciones que ya quedan desubicadas por estar al final de temporada, por lo que “son chollos y gangas por el precio”.

Asimismo, Barrilero ha asegurado que Asecem espera un aforo “bastante importante”. También ha detallado que habrá expositores que no van a vender, sino solamente a exponer y a hacer una gran campaña de publicidad. “En un fin de semana, la cantidad de gente que pasa es muy importante”, ha comentado.

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el también representante de Asecem Isidro Gómez ha agradecido al Ayuntamiento “toda la colaboración que realiza” en sus eventos. “Siempre está al lado de Asecem y para cualquier problema que tenemos nos ayuda”, ha apostillado.

Gómez ha detallado que los comercios participantes son Arte Bodas, La Frontera de la Moda, Ático Urban Music, Élite Hombre, The Phone Galery, Pasito a Paso, Pundo DIP, Essence Perfumes, Carmen Martín, Kalza’s, My Candy Cakes, Calzados Mediterráneo, Mónica Modas y Little Kings.

Además, ha reseñado que “va a haber una nueva hornada con mucha gente dispuesta a trabajar bien duro en Asecem”, apuntando que “siempre en Alcázar habrá empresarios con muchas ganas de trabajar”.

En cuanto al número de expositores, serán entre quince y veinte ya que, según Gómez, “para realizar estas actuaciones hay que tener medios”. Sobre los motivos del cambio del pabellón a Salones Mabel, ha señalado que tiene “una atmósfera más cálida”.