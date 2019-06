Casi sin tiempo de tomar aliento, mañana jueves comienza la segunda prueba del circuito nacional, Seve Ballesteros PGA Spain Toour 2019, que se disputa en el Golf Ciudad Real hasta el sábado 15 de junio.

Alfredo García Heredia, ganador del Orden de Mérito de la pasada edición del circuito, se estrena este año en el tour nacional, tras un principio de temporada en el Challenge Tour, el circuito de desarrollo del Tour europeo “muy regular”, como el mismo ha calificado. “Está siendo una temporada muy regular y estoy muy contento con mi evolución y los resultados”.

Tres pruebas jugadas, tres cortes pasados y en el puesto 66º del Ránking del Challenge es el balance de esta primera mitad de año del jugador asturiano. “La verdad es que me apetecía ya volver a jugar el Seve Ballesteros PGA Spain Tour este año. La semana pasada no pude estar en Soria porque me coincidía con un Challenge en Suiza y me dio mucha pena, porque me comentaron que es un campazo. Esta semana sí estaré en Ciudad Real, que no lo pude jugar el año pasado”, comenta García Heredia.

“Me apetece mucho jugar el Tour nacional por el ambiente, por los campos tan distintos que jugamos y por lo bien que nos tratan en cada ciudad. No conozco el campo de Ciudad Real, pero me han dicho que tiene cinco pares 4 y 4 pares 3. Muy diferente a los campos que jugamos habitualmente por Europa, y seguro que será muy divertido”.

Alfredo tendrá uno de los partidos más emocionantes de la primera jornada, emparejado junto a Álvaro Velasco, jugador del Tour europeo y del Challenge desde 2004, aunque ahora más centrado en éste último donde ha logrado tres victorias en su carrera; y al jugador local José Manuel Caballero, uno de los promotores y que más ha luchado por traer el Tour nacional a Ciudad Real, junto al director del club, José Poblete.

Otro de los partidos que seguro va a concentrar los focos de las cámaras será el que forman los madrileños Carlos Balmaseda, un habitual de los circuitos, y Jacobo Pastor, ganador la semana pasada en Soria; y la joven promesa local Luis Fernando Ruiz Recuero.

FORMA DE JUEGO

El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Stroke- Play, en vueltas consecutivas de 18 hoyos por día. Después de jugados los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo solamente los 40 primeros clasificados y empatados en este puesto. El torneo cuenta con 35.000 euros +IVA en premios, que se repartirán entre

El espíritu de Seve

El espíritu de Seve sigue hoy más vivo que nunca gracias a la labor de su Fundación, que honra la vida y la trayectoria del golfista, preserva su legado, apoya avances en la investigación oncológica y promociona el golf y sus valores entre niños y jóvenes, objetivo compartido con la PGA y su deseo de transmitir e impulsar todas aquellas acciones que puedan favorecer el golf en nuestro país

