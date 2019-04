Según afirma la agrupación electoral en nota de prensa, esta candidatura está formada por personas “ajenas” a la localidad, que no viven en el pueblo, procedentes de diferentes provincias, que no mantienen relación con Almagro, que desconocen las necesidades o problemas del municipio y que no han mostrado interés por Almagro hasta la convocatoria electoral.

“Consideramos que esta práctica de presentar una candidatura fantasma, es decir, con personas sin vinculación con Almagro, aunque legal, es de una calidad democrática discutible. Por eso la inmensa mayoría de los partidos nunca recurren a este tipo de maniobras. La ciudadanía de Almagro se merece más respeto”, concluye.

Según publica el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, consultado por Europa Press, las candidaturas proclamadas en Almagro para las próximas elecciones municipales las conforman los partidos ‘Almagro Sí’, el PP, Ciudadanos, el PSOE y Unidas Izquierda Unida Podemos (IU-Podemos), que está conformada por una lista de 13 candidatos y dos suplentes.