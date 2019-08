El concejal de Deportes, Antonio Gallego, ha confirmado esta mañana que en la presente edición del Concurso Hípico Nacional de Saltos 4 estrellas de Ciudad Real no habrá apuestas deportivas, ante la imposibilidad de contar con una empresa gestora de apuestas que quiera hacerse cargo de ellas, en virtud de la Ley del Juego de Castilla-La Mancha.

Eso sí, la competición se desarrollará como estaba previsto, y ya haya confirmados 29 jinetes y aproximadamente 50 caballos para este evento federado, que competirán en las 16 pruebas en total, 12 oficiales y 4 de exhibición. Aún no está cerrada la inscripción, por lo que se espera la inscripción de más participantes.

En cuanto al tema de las apuestas, éstas se venían gestionando por parte de una empresa. Concretamente en el año 2018 fue Apuestas Castilla-La Mancha, empresa filial de otra que se llama Apuestas de Madrid S.A. Se firmó un acuerdo que se prorrogaba para esta edición de 2019, pero el 16 de mayo de este año esta empresa rompía el acuerdo unilateralmente, alegando, que por varias causas les iba a ser imposible llevarlo a cabo de manera correcta.

A partir de esa misma semana, el Patronato Municipal de Deportes se puso a trabajar, con el fin de encontrar otra empresa que se hiciera cargo de la gestión de las apuestas, y así solucionar este tema. Antonio Gallego reconocía que se han contactado con varias empresas de apuestas a nivel local, regional e incluso nacional, pero de todas ellas se ha recibido una respuesta negativa.

“Con la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha sólo las empresas con licencia pueden hacer este servicio. Por lo que, al no encontrar una empresa que quiera gestionarlo, nos vemos obligados, para cumplir la legislación, a no ofrecer apuestas en este año 2019”, comunicaba el concejal. “Hemos buscado soluciones al hecho de que ninguna empresa quiera gestionarlo, pero desde el Ayuntamiento de Ciudad Real tenemos claro que tenemos que cumplir la ley, y más en un tema tan sensible como las apuestas, aunque otros años éstas se hacían con total transparencia y rendición de cuentas, como queríamos que hubiese seguido siendo”.

Antonio Gallego considera que este tipo de apuestas que se realizaban en el concurso, por su escasa cuantía y duración, “son más en Ciudad Real una tradición y evento social que otra cosa, por lo que trabajaremos para que la regulación aborde este tema lo antes posible y se solucione con vistas al año 2020”.

El concejal animaba a los vecinos y vecinas y visitantes a que sigan acudiendo a esta cita anual con los caballos para ver la destreza y la habilidad de los jinetes y de los caballos, y avanzaba que se está trabajando en un sistema de recabar la opinión de los asistentes sobre sus caballos favoritos.

“El espectáculo está garantizado y Ciudad Real continuará disfrutando de su concurso hípico, cuando en otras ciudades de España lo han tenido incluso que suspender”.