ANPE-Ciudad Real, con motivo de la reunión del Comité de Empresa del profesorado de Religión, solicita al Delegado Provincial de Educación de Ciudad Real información sobre el estado de los contratos de trabajo de los profesores de Religión que han sido nombrados para cubrir vacantes y sustituciones de principio de curso, exige la gestión inmediata del alta de en la Seguridad Social desde el 1 de septiembre y que se cubran las sustituciones de forma inmediata.

El Comité de Empresa de Profesores de Religión de Ciudad Real, se reúne esta mañana con motivo de la revisión de las condiciones y la situación de este profesorado en la provincia. En el seno de este órgano, ANPE Ciudad Real presenta al Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes una serie de propuestas sobre temas que son fundamentales para este colectivo, como que informe del estado de sus contratados para cubrir las vacantes y sustituciones surgidas a inicio de este curso escolar, pues el profesorado de religión no ha sido llamado para firmar a pesar de estar prestando servicio activo desde el 2 de septiembre. Además, exigimos que se realice el alta correspondiente en la Seguridad Social de todo el profesorado de Religión que se encuentra prestando servicios desde 1 de septiembre de este año. Estos trabajadores están desempeñando sus funciones docentes y llevando a cabo los correspondientes desplazamientos a distintos centros educativos sin estar dados de alta en la Seguridad Social y sin estar cubiertos por la mutua de accidentes laborales. Pedimos, también, que las sustituciones se cubran lo antes posible, al igual que se realiza con el resto de docentes en los centros educativos. La ley 4/ 2019 marca que para el buen funcionamiento de los centros y para asegurar la correcta atención educativa de los alumnos, las sustituciones deben ser cubiertas en no más de diez días lectivos, sin embargo, nos encontramos con casos en la provincia que han sido cubiertas un mes después o a fecha de hoy no ha sido nombrado ningún profesor sustituto.

Otras peticiones, que son indispensables para la mejora de este colectivo, son la publicación inmediata de las bolsas de trabajo actualizadas del profesorado de Religión en la provincia, la puesta en marcha de la orden de movilidad de este colectivo y aplicación de la reducción horaria correspondiente por tener horario compartido o itinerante, al igual que al resto de compañeros itinerantes.

Por ello, ANPE exige al Delegado Provincial de Educación que adopte urgentemente las medidas oportunas para la mejora de las condiciones precarias y estancadas de este colectivo.