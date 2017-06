“Page vive en un sinvivir porque se ha dado cuenta de que no pinta nada ni en su propio partido”

El secretario provincial del PP, Antonio Lucas-Torres, ha asegurado que Emiliano García-Page no da la cara “porque está KO”.

En rueda de prensa, ha afirmado que “Page vive en un sinvivir porque se ha dado cuenta de que no pinta nada ni en su propio partido” y que ha demostrado que “no le importa Castilla-La Mancha”. Además, se ha mostrado convencido de que las consecuencias de tener un Gobierno “totalmente desnortado las estamos pagando todos los castellano-manchegos”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Page “lo ha hecho rematadamente mal” en materia de agricultura ecológica y ha puesto el acento en que ha bajado las ayudas a los agricultores y ganaderos ecológicos hasta en un 70 por ciento, un dinero que sale del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha, y ha criticado que recorte al sector mientras multiplica por tres el presupuesto de GEACAM para “recolocar a los cargos del PSOE”. Además, ha subrayado que “la inutilidad” del Gobierno de Page ha provocado que tengamos que devolver varios millones de euros a la Unión Europea, un dinero muy necesario para los agricultores de la región.

Al hilo de esta cuestión, Lucas-Torres ha denunciado que Page ha denegado más de 3.000 expedientes de ayudas a la agricultura ecológica y que lo ha notificado durante el puente del Corpus a través de una plataforma informática, en vez de hacerlo vía oficial, con lo que cientos de agricultores y ganaderos no se han enterado. Son, según ha apuntado, 3.000 familias de la región que han sido “engañadas” por Page “con nocturnidad y alevosía”.

“Page en materia de agricultura ha hecho una cosa realmente difícil y es hacer bueno a Barreda ya que, antes de 2011, se pagaban 270 euros por hectárea; Cospedal subió la cantidad a 300 euros por hectárea y Page lo ha reducido un 70% porque no tiene dinero para pagar las primas a los agricultores ecológicos porque se lo ha gastado donde no se lo tenía que gastar”, ha aseverado.

En otro orden de cosas, el secretario provincial del PP ha indicado que “Page ha estafado a los empleados públicos de Castilla-La Mancha y a los más de 20.000 trabajadores de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real”. Y es que, según ha recordado, el PSOE ha votado en contra de una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular sobre los empleados públicos que exigía a Page que cumpliera sus compromisos con los funcionarios y, aunque el PP y Podemos han votado a favor, los socialistas han votado en contra pese a que fueron ellos los que hicieron las promesas a los empleados públicos de la región.

Según ha explicado, con el voto negativo, el Gobierno de Page rechaza la propuesta del Grupo Popular de proceder al abono inmediato del 1,5% de recuperación salarial a los empleados públicos de Castilla-La Mancha que el propio Gobierno de Page comprometió para 2017 (aunque no ha pagado el de 2016), y le ha aclarado que no puede poner como excusa que no se han aprobado los presupuestos de 2017 porque los de 2016 está prorrogados.

“Page ha suspendido de manera rotunda en materia de función pública porque ha engañado y ha defraudado a los empleados públicos de la región”, ha aseverado. Además, se ha mostrado convencido de que “la región vive en un caos absoluto porque Castilla-La Mancha tiene a un presidente que ni está, ni se le espera”.