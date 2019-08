La Sectorial Vitivinícola de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que intensifique los controles en las bodegas y cooperativas, de tal manera que el vino que no se ajuste a la reglamentación de calidad comunitaria no se introduzca en el circuito de comercialización, incluidos todos los vinos elaborados en la campaña anterior y que actualmente están almacenados.

La organización agraria, que se ha reunido en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf) en Tomelloso (Ciudad Real), ha analizado la campaña de vendimia y ha constatado una reducción de alrededor del 30 por ciento de la producción de vino y mosto en relación al pasado año, aunque habrá zonas en el que el descenso alcance incluso el 40 por ciento, según ha informado Asaja en nota de prensa.

La cosecha de 2019-2020, por tanto, rondará los 20 o 21 millones de hectolitros de vino y mosto, lejos de los 29 millones de 2018-2019, e incluso, por debajo de la media de las últimas cinco campañas de la región. No obstante, habrá que esperar para ver como se desarrollan las condiciones climatológicas a últimos de agosto y principios de septiembre, ya que las lluvias o la sequía determinarán las cifras finales.

Por ello, Asaja Castilla-La Mancha ha advertido que el recorte de producción no puede compensarse con la salida al mercado de vino que no cumpla con los parámetros de calidad exigidos por la normativa europea, y ha recordado que es responsabilidad de la Consejería que esta situación no se produzca. Para ello, ha solicitado además que se endurezcan las sanciones de estas malas prácticas en el sector y se pongan en marcha medidas dirigidas a la trazabilidad real del producto elaborado con la uva, con el fin de que no se engañe al consumidor final.

Del mismo modo, la organización agraria ha pedido que se controle la entrada de uva en las bodegas y cooperativas, y que, el producto que no se ajuste a la calidad suficiente, directamente no se dedique a la elaboración de vino, sino a otros derivados como mosto o biocombustibles, así como que se aplique el pago por calidad en toda la región, ya que esta diferenciación es un estímulo para que los viticultores apuesten firmemente por la calidad.

Por otro lado, en relación a los precios, Asaja Castilla-La Mancha ha advertido que, tal y como apunta la producción y el ritmo de las operaciones comerciales, los viticultores deben recibir buenos precios este año, de tal manera que cubran los gastos de producción que, en los últimos años, se han visto incrementados en torno a un 25-30 por ciento.

En este sentido, la organización agraria ha recordado que los precios deben estar fijados con anterioridad a la entrada de la uva en las bodegas, tal y como recoge la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Así, Asaja Castilla-La Mancha ha advertido que denunciará cualquier deficiencia o anomalía que detecte en las operaciones de compraventa de uva ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que tome las medidas oportunas, y recuerda a los agricultores, que está prohibido por ley, contratos con precios referenciados a los de las tablillas o con primas sin especificar.