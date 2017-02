La organización agraria Asaja de Socuéllamos ha pedido este lunes la dimisión del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, por su “gestión nefasta y perjudicial, que está creando problemas al sector agrario de forma permanente”.

Así lo ha comunicado el presidente local de Asaja, Pedro Alcolea, que ha asegurado que esta dimisión se pide “por petición de la Junta Directiva y los asociados”. Alcolea asegura que Martínez Arroyo, “además de engañar a las organizaciones agrarias, genera una situación de crítica a los representantes de los agricultores”.

El presidente local ha incidido que esta petición “no es por capricho” sino porque “es un grito de los profesionales del campo ante esta situación”. “Nos sentimos indefensos y esto lo pensamos todos, pero nadie tiene valor para pedir la dimisión por las represalias”.

Agricultura ecológica

Uno de los principales motivos que ha esgrimido Pedro Alcolea para pedir esta dimisión ha sido la reducción de las primas en las ayudas a la agricultura ecológica. Así, ha recordado nuevamente que en 2015 los agricultores recibieron el compromiso de obtener unos 300 euros por hectárea tanto en cultivos leñosos como en cereal. “Después de dos años pagando a certificadoras, productos ecológicos, etcétera, se constata que vamos a cobrar 200 euros por leñosos y 100 por cereales. Viendo los gastos de producción de la agricultura ecológica, no interesa”, indica.

De esta forma, ha recordado que la Plataforma de Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de CLM ha denunciado ante la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo estos recortes. Además, ha señalado que la Junta no ha aportado la documentación requerida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, “a pesar de haberla solicitado hasta tres veces”.

Por otra parte, Pedro Alcolea ha confirmado que, tras ratificarlo en al Comité Provincial, Asaja Ciudad Real estará presente en la concentración que ha convocado la Plataforma para este jueves 23 de febrero ante las Cortes Regionales para pedirle al Gobierno que resuelva el problema de la agricultura ecológica.

Así, Alcolea ha recordado que Asaja Ciudad Real ha estado “desde el primer momento con los agricultores ecológicos”, haciendo alusión a la postura que adoptó en su momento la ejecutiva provincial, en oposición a la tomada por la ejecutiva regional, que firmó un acuerdo –junto al resto de organizaciones- con el Gobierno regional. El presidente socuellamino ha animado a los agricultores a asistir y ha señalado que, en función de la participación, se habilitarán autobuses para acudir a la manifestación desde Socuéllamos.

Reparto de ayudas FOCAL

En otro orden de cosas, Pedro Alcolea ha criticado el nuevo sistema de reparto de ayudas FOCAL, que otorga “una mayor puntuación a las cooperativas que se fusionen. Estamos en un país libre y no hay que poner imposiciones. Si queremos estar unidos, se hará porque tenemos proyectos y creemos en ello, no porque me van a condicionar las ayudas”. Así, ha recordado que “es muy difícil que las cooperativas de Socuéllamos rebasen los límites de los 45 millones que impone la Consejería para tener acceso a estas ayudas. Es una imposición y una medida discriminatoria.”

Incorporación de jóvenes

También ha mostrado su preocupación por el retraso en la resolución de los expedientes de incorporación de jóvenes. “Mientras no tengan la documentación no pueden acometer transferencias de derechos, solicitar la PAC, etcétera… Hay una inquietud porque no pueden entrar en la actividad agraria”.

Según indica Asaja, los jóvenes que solicitaron dicha incorporación durante 2016 no van a poder pedir los derechos de Pago Básico a la Reserva Nacional en el presente año coincidiendo con el periodo de tramitación de la Política Agraria Común (PAC), generando “gran incertidumbre” entre arrendatarios y arrendadores.

Por otra parte, según señala Asaja, los solicitantes de esta línea se están viendo abocados a acometer importantes inversiones sin conocer si van a recibir o no las ayudas y sin poder acudir a las entidades financieras al no contar con la resolución aprobatoria.

Pago PAC

Por último, Pedro Alcolea ha denunciado que todavía existen numerosos agricultores sin cobrar la PAC correspondiente al año 2016. Así, ha recordado que los anticipos solicitados a las entidades bancarias han cumplido su plazo y “esto genera un problema añadido a los agricultores”. Según ha señalado, se ha anunciado el pago para el 24 de febrero, “aunque habrá agricultores que tampoco cobrarán por las inspecciones telemáticas y de campo”. En Socuéllamos hay más de cien agricultores que aún no han recibido el pago.