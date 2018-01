La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Vich, han hecho entrega esta tarde a “AUTRADE”, la Asociación Regional de Afectados de Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, de la recaudación que se ha conseguido por los donativos realizados en el Belén Municipal del Antiguo Casino.

En la hucha instalada durante los días que ha permanecido abierto este Belén confeccionado por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, se han recogido 2.075 euros, incrementando la cifra obtenida el año pasado.

La alcaldesa de Ciudad Real agradecía a la Asociación de Belenistas por la confección de un Belén Municipal “que ha llenado Ciudad Real de Navidad. Ha sido uno de los que ha tenido más visitas, porque se lo merecía. Ha sido mostrar la ciudad, ya que ha sido visitado por mucha gente de la ciudad y de la región, y eso es gracias al trabajo de la Asociación de Belenistas y de la concejalía de Festejos”.

Pilar Zamora reconocía además que la labor de AUTRADE “es una labor para estar todos los días agradecidas por el trabajo que están realizando. Yo pedía en el mensaje de Navidad a los vecinos y vecinas que no se olvidasen de los que más lo necesitan y fueran solidarios, y tengo que agradecer esa solidaridad que estamos viendo en días como éstos.

“Sé que 2.000 euros no es mucho, pero dependiendo para quien, y para asociaciones como AUTRADE está muy bien, y me alegro de que vayan a estar muy bien empleados”.

Además, la primera edil reconocía que “este año hemos batido récords en el número de visitantes y participantes, y el Antiguo Casino ha sido un centro de actividad navideña: carteros reales, villancicos y este belén, que ha sido el centro de la navidad en el centro de la capital.” Y emplazaba a los belenistas a que para el belén de la Navidad del 2018 “el trabajo empieza y ya estamos esperando el siguiente”.

El presidente de la Asociación de Belenistas se mostraba “muy contento porque, aunque el que se acabe la Navidad es un momento triste, porque hoy empezamos a desmontar este belén con el merecido cuidado, pero muy felices por ver cómo ponemos nuestro granito de arena con gente que nos necesita”.

Antonio Vich reconocía que “Los belenistas tenemos un sentimiento cristiano y un valor imprescindible de todo cristiano es la caridad y acordarse de quienes más lo necesitan en la Navidad.

El presidente de la Asociación, que actualmente está conformada por más de 35 personas, reconocía que el de este año “ha sido un belén extraordinario y extraordinario también es el donativo que ha recaudado y ha puesto de manifiesto que Ciudad Real vive los belenes, vive la tradición del Belén y es solidaria con quienes más lo necesitan”.

Desde Autrade, su presidenta Pilar Álvarez, reconocía que “estamos encantados con la cantidad que se ha recaudado”, por lo que agradecía a los Belenistas y al Ayuntamiento que se hayan acordado de esta asociación. “Lo utilizaremos para mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas de Autrade y de las familias. Estoy muy agradecida y lo que me gustaría reivindicar es que llegara el momento en el que no hiciera falta esta solidaridad, sino que por derecho se lo concedieran las administraciones, para que no tuviéramos que depender sólo de la solidaridad”.