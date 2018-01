En este sentido, y durante el Pleno ordinario de enero que se ha celebrado este jueves, Clavero ha detallado que en la actualidad quedan por amortizar 1,5 millones del préstamo que el PP solicitó en el año 2012 y que ascendía a 15,5 millones de euros para poder pagar a los proveedores, dentro de la posibilidad que dio el Ministerio de Montoro de solicitar esos préstamos pagar a los proveedores a corto y medio plazo con la condición de hacer un plan de ajuste que garantizara la capacidad de devolverlos a las entidades financieras.

Sin embargo entre 2012 y mayo de 2015, que fue cuando el PSOE llegó a la Alcaldía del Consistorio de la capital, no se abonó “ni un euro” de aquel préstamo mientras que en la actualizad ya se ha amortizado un 92% el PSOE llegó al Gobierno, añadía Clavero, “no se había devuelto un solo euro” porque se habían solicitado dos años de carencia. Desde entonces se ha amortizado el 92% de los préstamos, quedando pendiente un importe de 1,5 millones euros.

ORDENANZA CICLISTA

En otro orden de cosas, el Pleno ha servido para aprobar -con los votos del equipo de Gobierno y Ganemos- definitivamente la Ordenanza de Movilidad Ciclista tras la conclusión del período de exposición pública para alegaciones, de la que se ha rechazado la que se presentó para que las bicicletas pudieran circular por las aceras de manera generalizada.

Con los votos a favor del equipo de Gobierno y Ganemos, la abstención del Grupo Popular y el concejal no adscrito, y el voto en contra de Ciudadanos se ha aprobado la resolución de reclamaciones y sugerencias y, por tanto, la aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad Ciclista. Una vez más, Ciudadanos ha advertido de los riegos la utilización por parte de los ciclistas de los espacios públicos destinados a los peatones.

Tras la designación del concejal Miguel Ángel Poveda como representante del PP en el Patronato Municipal de Deportes tras la marcha de Diego Rivas, se han aprobado dos de las mociones de Ciudadanos. La primera de ellas ha sido la relativa a la aplicación del método CES (Control, Esterilización y Suelta) para controlar las poblaciones de gatos aunque cumpliendo la legislación vigente en la región y llevando a los gatos a un refugio en vez de soltarlos.

Por otra vez, y en esta ocasión por unanimidad, se ha dado luz verde a otra relativa a la mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento -que tiene 140 contratos con distintas compañías eléctricas en todas sus instituciones- y sobre el aprovechamiento de la biomasa generada por la poda de los árboles de la capital algo que, según el edil de Ciudadanos, Francisco Javier Fernández-Bravo- actualmente no se hace.

NO AL ALBERGUE JUVENIL

Sin embargo, no todas las mociones han corrido la misma suerte, ya que el rechazo de PP y PSOE han impedido que saliera adelante la propuesta de Ganemos de destinar la antigua residencia universitaria Francisco Nieva -cerrada en la época de Cospedal por problemas de accesibilidad- en un albergue juvenil.

El coste que conllevaría adecuar esta infraestructura ha hecho que se rechace porque, ha destacado la portavoz municipal Sara Martínez, “aunque es una buena idea” necesitaría demasiada inversión “y actualmente esa no es una prioridad para este equipo de Gobierno”; mientras que el concejal del PP, Poveda, les ha sugerido que hagan lo mismo que con la rehabilitación de la antigua biblioteca vía enmienda a los presupuestos regionales a través de Podemos CLM.

Tras aprobarse la propuesta de Patrimonio para alterar la calificación jurídica de trazado de un camino público de Ballesteros, en la parte que discurre en paralelo con el río Jabalón, también se ha dado luz verde -con el apoyo de Ganemos y PSOE- a la propuesta de la confluencia popular de buscar un espacio cultural que se convierta en un centro cultural autogestionado por parte de asociaciones y colectivos, similar a CSA La Tabacalera de Lavapiés o La Casa Invisible en Málaga.

NO A LA PREVISIÓN PREVENTIVA REVISABLE

Aunque el PP ha defendido la prisión preventiva revisable, recordando que incluso en una plataforma se han recogido 1,5 millones de firmas para que se mantenga, finalmente no ha salido adelante porque ha obtenido los votos en contra de Ganemos y PSOE, además de la abstención de Ciudadanos y el edil no adscrito.

Ganemos ha justificado su rechazo al hecho de que el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez, trata de justificar el mantenimiento de esta pena hablando de crímenes como el de Diana Quer, en el hecho de que con esta iniciativa “pretenden evitar hablar de lo que realmente es importante es el tema de la violencia de género, hablar de educación y reeducación” ha señalado la portavoz de Ganemos.

Asimismo, Nieves Peinado, que ha llamado la atención a Rodríguez porque considerara que Ganemos no podía entenderlo “porque sus cuatro concejales no tienen hijas”, ha criticado que el PP use esta moción con la “excusa” de que “hay que proteger a nuestras hijas y nuestras mujeres” cuando “se trata de enseñar a los hombres que abusan a no hacerlo”.

También ha lamentado el PSOE que el PP justifique esta pena en crímenes machistas y ha abogado que la protección de la que habla se consigue con otras medidas como la dotación de policía y luchando por la igualdad porque “además de avergonzarme que el PP legisle en pensando en los votos en lugar de la igualdad. Lo que de verdad me da vergüenza es que mi hija escuche que un presidente de Gobierno diga “mejor en eso no nos metemos” cuando se habla de equiparación salarial de hombres y mujeres”.

Antes del rechazo, Miguel Ángel Rodríguez ha querido destacar algunas de las razones que le han llevado a defender esta moción, entre las que ha citado que está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, no es perpetua, avalada por el Consejo General del Poder Judicial, se establece con carácter excepcional y no se está teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de la sociedad.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Finalmente, y tras rechazar la moción del ciudadano adscrito de que se suban las mociones al Portal de Transparencia porque ya se sube la documentación a la web municipal, ha llegado el momento de ruegos y preguntas que los cuatro concejales de Ganemos han aprovechado para marcharse antes de que interviniera el PP “en señal de solidaridad cuando el PP se marcha mientras preguntan los vecinos”.

En este capítulo, Ciudadanos se ha interesado en si hay escasa iluminación en la Plaza de Estrasburgo y la mejora de los vestuarios femeninos de la piscina Santa María; mientras que el PP se ha interesado por el encendido de la calefacción del Quijote Arena y limpieza de las instalaciones deportivas; la agilización en la concesión de licencias urbanísticas o el arreglo de humedades en dos calles; además de preguntar por las fechas en las que se incorporarán los conserjes a los centros educativos y el número de profesores y monitores para Escuelas Municipales y actividades en horario lectivo.