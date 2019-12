La Concejalía de Sostenibilidad y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con RSU ha incrementado la recogida selectiva de papel y cartón para los comercios de la capital durante la Navidad, de cara a colaborar en el reciclaje de estos materiales durante la campaña de ventas de estas fechas, y evitar desbordamientos en los contenedores.

Así se han organizado 6 recogidas extraordinarias, que se suman a las que se realizan habitualmente en la zona centro y también en la periferia, en su horario habitual. Estas recogidas extraordinarias ya se han realizado los días 24 y 26 de diciembre y también se han programado para los días 2, 5 y 7 de enero.

En cuanto a la recogida selectiva de envases ligeros se mantiene la periodicidad diaria, y los horarios de recogida, excepto el día 31 de diciembre que se realizará en horario de mañanas a partir de las 6 horas.

Y la recogida selectiva de vidrio en la hostelería, que también ve durante estos días incrementada notablemente su actividad, además de las ya realizadas, se llevará a cabo los días 2, 9, 12, 13 y 16 de enero.

CALENDARIO DE RECOGIDA DE BASURA

Desde RSU se recuerda además que en la noche de Nochevieja, como en Nochebuena, no habrá recogida de basura, por lo que se pide a los vecinos y vecinas y a las comunidades que no saquen sus contenedores ni bolsas a la calle. Ese será uno de los 5 días que en el año 2020 no habrá recogida de basura. El resto serán la noche del 9 al 10 de abril (Viernes Santo), del 31 de mayo al 1 de junio (Día de Castilla-La Mancha), del 2 al 3 de noviembre (San Martín de Porres) y del 24 al 25 de diciembre (Nochebuena).