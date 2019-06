Un año más el Ayuntamiento de Ciudad Real, Librería Serendipia y la Casa de la Ciencia celebran este jueves 27 de junio desde las 19 horas la Fiesta de Fin de Curso en la Plaza Mayor. El concejal de Educación, Nacho Sánchez, y el director de Serendipia, Ángel Serrano, han presentado esta mañana esta fiesta, en la que se sucederán numerosas actividades destinadas al público infantil para darle la bienvenida al verano.

Así se sucederán los talleres, teatro, actividades científicas, químicas, plásticas, juegos de mesa, esgrima, música, astronomía, robots, deportes, volcanes, educación… en un evento en el que podrá disfrutar y participar toda la familia, en un ambiente festivo y divertido.

El concejal de Educación, Nacho Sánchez, destacaba cómo será un gran evento en este final del curso de ciencia en la calle. “Todo lo que se haga en la calle me encanta, y si es ciencia, que la gente esté cerca de algo que asusta a priori, de algo que la gente piensa que está lejano… y creo que la ciencia se puede acercar a todas las edades, y si se hace en la calle me parece más bonito”. Pero no sólo será ciencia, por lo que “el jueves bullirá la plaza de algo tan bonito como es la educación y el juego”.

Ángel Serrano reconocía que esta fiesta nació hace unos años con la intención de celebrar de forma lúdica y divertida este final de curso. “Lo que hacemos es mostrar actividades lúdicas y científicas desde el punto de vista de diversión”. En Ciudad Real tenemos una potencia investigadora y científica bárbara, y muchas veces los ciudadanos no son somos conscientes de ello, y eso es una forma de mostrárselo a las familias y a los niños, que no tienen que mirar fuera, que estamos hablando de ciencia en Ciudad Real, y con un altísimo nivel”.

Colaboran con esta Fiesta de Fin de Curso Grupo SAC, Saquen y Jueguen: Eventos, Ocio, Deporte y Cultura, Espadas de Calatrava, Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Medicina, IRICA, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, IREC, Sociedad Geográfica y Astronómica de Ciudad Real, Aloha Mental Aritmethic, Kids & Us y Grupo de investigación Geovol.