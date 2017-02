En el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Bolaños, entre otros asuntos, se dio cuenta de las peticiones municipales efectuadas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las cuales habían sido objeto de mociones en plenos anteriores y votadas por unanimidad por ambos grupos políticos municipales, pero que, de momento, dichas peticiones aún no han sido aprobadas por el Gobierno Regional de cara a los presupuestos del año 2017.

Estas demandas tienen que ver con la reforma integral del colegio público Virgen del Monte, que por segundo año consecutivo no aparece consignado en los presupuestos, de la reparación de la travesía de la Carretera de Daimiel, así como también de otras peticiones cursadas por el Ayuntamiento de Bolaños que no han sido atendidas, como la petición de un taller de empleo que no ha sido concedido por segundo año consecutivo, o de otras actividades y subvenciones dirigidas a la investigación arqueológica y cultural, rompiendo también así con la continuidad de unas concesiones que se habían venido produciendo en la legislatura anterior. Igualmente, no se ha obtenido respuesta desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poner en marcha, en la parcela que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del SESCAM, la implantación de un helipuerto, una actuación que tampoco tendrá consignación presupuestaria en el presupuesto regional del año 2017.

Hay que recordar que el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, ya mantuvo una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha en el año 2011 para que se tuvieran en cuenta todas estas demandas necesarias para el municipio de Bolaños, y que además, darían continuidad a inversiones que se habían venido ejecutando durante la legislatura anterior, pero que, sin embargo, aclara el primer edil “dos años después no aparecen reflejadas en el presupuesto del año 2017”, explica.

En este sentido, el regidor bolañego anunció durante la celebración de la sesión plenaria que va a solicitar la posibilidad de realizar enmiendas a los presupuestos, a través del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes Regionales.

En el momento de realizar estas mociones en plenos anteriores, el alcalde, Miguel Ángel Valverde, recordó al grupo municipal del Partido Socialista que hicieran también lo posible para que estas consignaciones presupuestarias aparecieran en los presupuestos por tratarse de necesidades muy importantes para “nuestro pueblo”, expresó.

También enumeró el alcalde de Bolaños que, “a lo largo de la legislatura pasada, sí que se habían realizado todas las necesidades que el pueblo precisaba como es la ejecución, terminación y pago del Centro de Salud, ejecución, financiación y puesta en marcha del Centro Integral de personas con Discapacidad Francisco Javier Sánchez Lara, ejecución, finalización y pago de la nueva estación depuradora de aguas Almagro-Bolaños, ejecución, terminación, pago y puesta en marcha de la obra de la carretera Bolaños-Almagro, ejecución del aulario y comedor del colegio público Virgen del Monte en la primera fase, así como otras obras y actividades que fueron sufragadas por el Gobierno Regional anterior como las concesiones para las excavaciones arqueológicas en el Castillo de Doña Berenguela”.

De igual forma, uno de los puntos del orden del día tratados en el pleno ordinario celebrado en Bolaños, fue la aprobación de la modificación del error en la publicación de los precios de la Escuela de Música Municipal para evitar la diferencia que existía entre lo que se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y lo que efectivamente había aprobado el pleno de la corporación en el año 2012 y siguientes. Explica el alcalde de Bolaños que “la Escuela de Música Municipal tiene un presupuesto de 120.000 euros, y que las aportaciones de los usuarios a través del pago de la matrícula de las diferentes asignaturas no llegan a los 40.000 euros. Por tanto, el Ayuntamiento de Bolaños aporta una cantidad de casi 80.000 euros al mantenimiento de este servicio municipal que es uno de los que más ha crecido y que con más calidad se están prestando por parte del área de Educación y Cultura, contando en la actualidad con más de 180 alumnos”.

Por otra parte, también se respondió negativamente a las alegaciones presentadas por cuatro hosteleros respecto a la ordenanza de mesas y sillas que, en resumen demandaban, aparte de otros elementos de la gestión de la misma, una reducción de los precios de la ocupación del suelo por parte de las terrazas que ocupan.

En este caso, hay que señalar que el Ayuntamiento de Bolaños, del año 2011 al 2012, ya efectuó la modificación de esta ordenanza y bajó los precios de la ocupación de suelo de mesas y sillas entre un 10 y un 25 %, dependiendo de las localizaciones en las que se instalaran estas terrazas, y asimismo, también se extendió la autorización por ese precio a todo el año, y no solo a los 9 meses, tal y como contemplaba la ordenanza que tenía vigente y aprobada el gobierno socialista municipal en la legislatura anterior.