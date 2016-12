Alcázar de San Juan ha tenido un Carnaval participativo y variado para celebrar el XXV Aniversario de su Declaración de Interés Turístico Regional, así lo afirmaba el concejal de Festejos, Gonzalo Redondo que se ha empeñado en que este año el Carnavalcázar fuera especial y que inicie un camino para conseguir la Declaración de Bien de Interés Turístico Nacional.

Todos los días ha habido actividad en estas fechas navideñas, el Carnaval se fusiona con la Navidad y salen unas fechas de vida familiar y diversión.

Destacaba el concejal que solo hay que ver como está la plaza en un día festivo como el es 28. “Creo que es un acierto haber hecho Fiesta Local lo que hace que más gente participe en el duelo de la sardina y también salga a disfrutar del Carnaval en la noche del 27.

Este año podemos hablar del éxito de participación en el Gran Desfile del Carnaval. Desfilaron por las calles de Alcázar más de 3000 personas en las distintas comparsas. Alcázar de San Juan estaba lleno en esa jornada del 26, lleno de alcazareños que habían salido a la calle a ver el desfile pero también de mucha gente llegada de toda la comarca a disfrutar del desfile y de los disfraces. El Gran Desfile congregó en Alcázar a los grupos más representativos, peñas y asociaciones del carnaval de toda la provincia con lo que el nivel de los disfraces fue muy alto. “fue una tarde en la que el pueblo rebosó de alegría, de imaginación para los disfraces”, hizo niebla y frío, “pero las bajas temperaturas no impidieron que Alcázar disfrutara del carnaval y que todos los establecimientos estuvieran llenos”.

Esto en cuanto al carnaval oficial, que este año también tenía una actividad nueva, la ciclalgata, en la que los disfrazados desfilaban en bici lo que llenó la plaza de España de Bicis y disfraces.

Pero también la gente en la calle, por iniciativa propia, ha hecho su día de carnaval el día 27 por la noche cuando los locales de ocio nocturno estaban llenos y llenos de gente disfrazada que disfrutaba de carnaval “es una de las noches especiales en la Navidad para los alcazareños, Nochebuena, Nochevieja y el día 27 de diciembre que tiene un lugar muy especial, a lo que también ayuda que el 28 sea día festivo”.

El Carnaval empezaba con el desfile infantil en el que participaban 700 niños de los diferentes colegios y tenía el día grande en el Gran Desfile de Carnaval cuando participaron 26 comparsas y alrededor de 3000 personas. Destacaba el concejal que un dato importante es que este año se ha recuperado la participación de agrupaciones locales que había mucho tiempo que no participaban como las peñas la Panda o La Bota.

También ha habido Festival de murgas en el que participaron cuatro grupos locales y como no, el desfile popular de máscaras “hay que conseguir volver a despertar el espíritu original de Carnaval y eso no solo se consigue con los premios sino haciendo que nosotros mismos nos creamos lo que tenemos”, en este sentido abundó en el trabajo que se va a hacer para conseguir la Declaración de Carnaval de Interés Turístico Nacional, “un empreño en el que no se va a cejar”, se trata de despertar el orgullo de ser de Alcázar y de nuestras cosas.

La Navidad en Alcázar “es un no parar”, dice Gonzalo Redondo, ahora terminan los carnavales y sigue habiendo actividades para que la gente salga a la calle, entre ellas “las uvas solidarias” que se comerán a las doce pero de la mañana, y que tendrán un fin solidario.