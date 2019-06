Mañana jueves, a las 18.30 horas, en el salón de actos de la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real, tendrá lugar la presentación del libro “Manuel Herrera Piña. Fotografías: Ciudad Real en los años 70”, editado por la Biblioteca de Autores Manchegos, de la Diputación Provincial, con el número 215 de su colección General.

Intervendrán en la presentación, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; el prologuista del libro y ex alcalde de la capital, Lorenzo Selas, y Manuel Herrera Núñez, hijo del fotógrafo, en representación de la familia.

El libro, de 192 páginas, reúne un total de 220 fotografías del fotógrafo de prensa Manuel Herrera Piña (Ciudad Real, 1934-2007), realizadas entre 1970 y 1979 en Ciudad Real y provincia, publicadas en su mayoría en el diario Lanza, de donde fue redactor gráfico durante varias décadas, y muchas otras inéditas. La selección y organización del libro ha sido realizada por José Luis Loarce, director de la BAM, a partir de varios miles de imágenes de los negativos originales conservados por la familia.

Precedido por una presentación a cargo del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, el libro incluye un prólogo y una carta a su amigo Manolo Herrera de Lorenzo Selas, alcalde de Ciudad Real entre 1979-1993 y senador entre 1989-2000; además de unos textos a cargo de Carlos María San Martín, director del diario Lanza durante la década de los 70; Antonio Sánchez Puerto, torero y amigo de Herrera Piña; Joaquín Muñoz, informador deportivo de prensa y radio; y José Luis Loarce, editor de la BAM y ex colaborador de Lanza. Todos ellos analizan la figura y la obra del fotógrafo a partir de su relación con él durante estos años. El libro se completa con un apéndice cronológico histórico entre 1970 y 1979.

En palabras de José Luis Loarce: “Ahí está, impresa en estas páginas, esa ciudad arrumbada por la piqueta de los 70 o esa provincia que no acababa de dejar las camisas azules incluso después de morir Franco y que se ilusiona y mitinea en la Democracia. Esos rostros de aspereza y miradas absortas que Manolo recoge pudoroso, con un asombro de mudez e inveterada costumbre porque tiene la realidad enfrente, un acto político, una gira del gobernador civil de turno, una celebración religiosa, una batalla de flores (…). Él es testigo implacable, notario del suceso, escribano de la tragedia, porque lo que no se fotografía no existe…”.

Esta publicación, como las restantes de la BAM, se distribuye en librerías y a todos los suscriptores, y estará a disposición del público en la presentación.