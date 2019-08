En este sentido, se ha referido a que, con estos valores como frontispicio, “ningún país estaría mirando a otro lado mientras está en juego la vida de seres humanos”, en referencia a las personas rescatadas a bordo del ‘Open Arms’, y ha hecho un reconocimiento a aquellas personas públicas o anónimas que “ayudan a otros y salvan vidas en tierra o en el mar”, han informado las Cortes en nota de prensa.

Bellido se ha expresado así durante su participación en los actos de inauguración de las Ferias y Fiestas de Ciudad Real, en los que ha acompañado a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, y que han comenzado esta tarde con el reconocimiento como ‘Ciudadano Ejemplar’ del docente jubilado Dionisio Céspedes.

El presidente de las Cortes ha valorado que estos festejos se inicien con un reconocimiento de esta índole. “Todas las maneras de empezar las fiestas son igualmente válidas y positivas, pero quiero poner en valor un inicio basado en reconocer a quienes consiguen con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación y, sin ni siquiera pretenderlo hacer de la ciudad en la que viven un lugar mejor”.

EL EJEMPLO DE DIONISIO

Bellido ha tenido también palabras de felicitación al ‘Ciudadano Ejemplar’ de este año, del que ha destacado su trayectoria profesional y humana ligada al diálogo, a la convivencia y a la docencia. “Necesitamos en Castilla-La Mancha y en España ciudadanos como Dionisio, ejemplo sin pretenderlo y generador de admiración y afecto a partes iguales”, ha afirmado.

Con similar admiración se ha referido también al nominado de esta edición, Pablo Ruiz Yébenes, hostelero al que se le ha reconocido su labor en favor de la inclusión social.

Bellido ha agradecido a la alcaldesa de Ciudad Real la invitación para participar en el inicio de sus fiestas, así como su compromiso con la capital manchega. “Gracias por trabajar de manera incansable por mejorar esta ciudad”, ha señalado, al tiempo que se ha referido a ella como una mujer “luchadora, comprometida, dialogante, solidaria, que lleva a Zamora en el apellido y a Ciudad Real en el corazón”.

Por último, Bellido ha animado a las vecinas y vecinos de Ciudad Real a disfrutar de sus fiestas y ha expresado su deseo de que durante las mismas la diversión sea compatible con el respeto a los demás y con la igualdad.

“Las fiestas son un paréntesis en nuestras obligaciones, como las laborales, pero no en la obligación de fichar por la igualdad todos los días del año, aquí no podemos dar un paso atrás. Sin un sí, es no siempre, también en fiestas”, ha concluido, citando expresamente el lema de la campaña del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha contra las agresiones sexuales y la prevención de las violaciones en cita.