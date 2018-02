“Nos vende los terrenos del nuevo hospital cuando en los presupuestos se recogen solamente 300.000 euros, lo que indica que no comenzarán las obras en esta legislatura”

Considera que sus palabras “indignan aún más a la ciudadanía ya que, no solo no ha pedido perdón, sino que echa balones fuera, escurre el bulto y viene para hacerse la foto”

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puertollano, María Antonia Berlanga, ha afirmado que la visita del consejero de Sanidad a Puertollano “ha sido una falta de respeto” y que “indigna aún más a la ciudadanía, ya que no solo no ha pedido perdón sino que echa balones fuera, escurre el bulto y viene para hacerse la foto”.

La portavoz popular ha afirmado que el consejero no ha pedido perdón y que no ha dicho qué se va a hacer con las mujeres que han sido vistas por profesionales sin la cualificación necesaria. En ningún momento, continúa, ha dicho si a estas pacientes se las va a volver a visitar para darles un diagnóstico certero.

Berlanga ha señalado que el problema no es que los profesionales no tengan la titulación, sino que se les ha dejado solos, obviando el informe del jefe de servicio de Ginecología. A este respecto, la portavoz popular ha indicado que el consejero debe dejar de echar balones fuera y deber hacer caso del Consejo Regional del Colegio Oficial de médicos que afirmaba que un médico sin homologación de especialidad no puede realizar funciones de especialista, algo que ya advirtió con anterioridad el Ministerio.

Respecto a las afirmaciones del consejero sobre el salto de calidad que en la cartera de servicios ha dado el hospital de Puertollano, la portavoz municipal ha afirmado que el consejero no se acuerda de que la lista de espera del hospital se había disparado y de que la agenda de Ginecología estuvo un año cerrada. Además, se ha referido al servicio de Traumatología y ha recordado que en urgencias no había traumatólogo por lo que se derivaban todos los casos al hospital de Ciudad Real.

En su opinión, la visita ha sido un engaño y una escenificación a la que el presidente Page ni siquiera apareció, como ya ocurriera en Manzanares con el tema de la legionela.

Berlanga ha indicado, además, que el consejero “nos viene a vender los terrenos donde se instalará el nuevo hospital cuando los presupuesto recogen una dotación para el Plan Funcional, Redacción del proyecto y Dirección de obra de 300.000 euros, lo que indica que el hospital de Puertollano no se empezará a construirá en esta legislatura”.

Ante las preguntas de los medios, la portavoz popular ha subrayado que “si el consejero viene a Puertollano y no reconoce los fallos ni dice la verdad poca tranquilidad puede transmitir a los ciudadanos”.