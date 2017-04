La farmacéutica Marián García, conocida en la blogosfera como Boticaria García, y que acaba de publicar su nuevo libro, El moco radiactivo, visitará Ciudad Real el próximo martes, 25 de abril, para participar en la I Jornada de Dermofarmacia que organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos, y estará a disposición de los medios de comunicación para hacer entrevistas.

El moco radiactivo es un libro de consejos para afrontar con humor los problemas y desvelos que se presentan a los padres que acaban de tener a su primer hijo. Los niños no vienen al mundo con un botón de on-off debajo del brazo. Ni falta que les hace. Son solo pequeñas criaturas emitiendo señales que no entendemos y a las que nadie nos ha enseñado a cuidar. ¿Es mejor que duerman boca arriba o boca abajo? ¿Chupete sí o chupete no? ¿Cada cuánto tiempo le doy el pecho? ¿Qué hago si tiene fiebre? Por si fuera poco, estos desvelos de padres primerizos son «preguntas trampa» cuya respuesta correcta ha ido cambiado en los últimos años. ¡Así no hay quien se aclare!

Marian García es doctora en farmacia, nutricionista y óptica. En El paciente impaciente, su primer libro, aunaba afición y profesión haciendo divulgación sanitaria de forma amena y sencilla. Ahora publica una obra en la que vuelca sus más de doce años detrás del mostrador de una farmacia y tres detrás del blog de salud «Boticaria García» escuchando a diario cuáles son las dudas más frecuentes que siembran el pánico entre cientos de padres: «La maternidad no se inventó ayer y todas las criaturas vienen de serie con su cordón umbilical y su meconio. De un modo u otro, se acaba gestionando el asunto. Lo verdaderamente terrorífico es enfrentarse a una legión de abuelas, cuñadas y vecinas dispuestas a deciros cómo tenéis que hacer las cosas con un: “Quita, déjame a mí, que tú no sabes”. Y más terrorífico aún es preguntarle al Doctor Google.»

El moco radiactivo repasa los ataques de pánico más frecuentes por los que pasarán los padres, los trucos desde la experiencia profesional y como madre para aclarar sus dudas y nos regala algunas anécdotas, desmontando mitos sobre la maternidad y demostrando que «por muy normales que sean los mocos y los cólicos, ni hace falta llevar a los niños como el troll de David el Gnomo ni hay que sufrir los gases en silencio. Aunque todo forme parte del día a día, como diría Rosendo, siempre hay “maneras de vivir”.»

Frente la opinión de parientes, vecinos y del mismísimo Dr. Google, este libro se ha escrito en base a la última evidencia científica. La autora aborda cada explicación con el máximo rigor, pero sin dejar a un lado la naturalidad y el sentido del humor que caracterizan su visitado blog y sus intervenciones en radio y televisión. Adornado con las divertidas ilustraciones de Lucreativo, este es un libro «escrito para que tú sí sepas y no te sientas el último mono en una historia en la que algo sí que pintas. Se ha escrito para que sepáis qué hacer con ese champiñón de tres kilos y medio que os habéis llevado para casa dentro de una Maxi-Cosi llena de lazos. Para que tengáis información. De la buena. Porque la información es poder, y la sobreinformación es Internet», escribe la Boticaria García.