Ante las últimas previsiones meteorológicas que dan una alta probabilidad de lluvia para la noche del 5 de enero en la capital, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido adelantar la salida del cortejo a las 17 horas desde el Parque de Gasset y acortar una parte de su recorrido por el Torreón.

Desde ahí las 8 carrozas y el séquito de Sus Majestades Los Reyes de Oriente recorrerán la calle Alarcos, Plaza del Pilar, C/ Ramón y Cajal, C/ Ruiz Morote, Plaza de San Francisco, C/ Palma, para a través de la calle Madrilas girar hacia la C/ Mata, C/ General Rey, C/ Ruiz Morote y C/ Carlos Vázquez, donde Melchor, Gaspar y Baltasar harán el último tramo a pié hasta llegar a la Plaza Mayor, sobre las 18:15 horas, donde serán recibidos por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y saludarán a los niños y padres allí concentrados.

Según los datos de la AEMET, la probabilidad de lluvia a las 20 horas es del 90%, y podrían recogerse 2,5 litros por metro cuadrado en una hora.

Más de 500 personas participarán en esta tradicional Cabalgata en la que se repartirán más de 5.000 kilos de caramelos. Habrá 3 carrozas infantiles, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado también estará presente con una carroza sobre cuentos infantiles, y la calesa del Cartero Real con su ayudante.

Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrerán las calles en sus carrozas, acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora del Prado-La Pasión y de la Agrupación Musical “Santo Tomás de Villanueva”.

Además animarán la misma un pasacalles de Jaen “Ilusión Equina”, el Club Sportia con muchos patinadores, la Batucada Tukumanchanga, y el Teatro Guirigay. Además, se incorpora la Asociación de Dulcineas y Damas. El Servicio de Correos volverá a estar presente con carteros a pie, furgones y motocicletas que irán recogiendo las últimas cartas de los niños y niñas.