Hace tres meses que el estudio que ha sido presentado esta mañana sobre la despoblación y el despoblamiento en la provincia llegó a la Diputación tras ser encargado por el presidente, José Manuel Caballero, pero hasta hoy no se ha hecho público para impedir que los datos no se convirtieran en armas arrojadizas en el contexto electoral. Sobre todo porque el estudio y el exhaustivo análisis que se ha realizado, pueblo por pueblo, no tiene color político, ni se corresponde con ninguna ideología o creencia.

Preservar un trabajo que ha sido riguroso y que servirá a las instituciones para actuar con la mayor precisión e información posible contra la pérdida de población de la utilización política es la única razón de la tardanza. Así lo ha explicado Caballero, quien ha adelantado esta mañana que 46 de los 102 municipios ciudadrealeños han disminuido en habitantes de manera alarmante y ha remarcado que, al igual que lo hizo durante su discurso de investidura el pasado 29 de junio, es responsabilidad de todas administraciones trabajar por intentar solucionar o proponer medidas que palíen de la mejor manera posible un problema que es “de Estado” y que afecta, sobre todo, a la España interior.

Por el momento, desde la Diputación se ha creado un área específica de gestión para articular medidas y trasladar propuestas. La primera de ellas, según ha anunciado hoy Caballero, es que se dirigirán a la Junta de Comunidades para que los 46 municipios, de los que 8 han experimentado un decrecimiento fuerte y el resto de manera más moderada, figuren en las zonas de Intervención Temporal Integrada (ITIS) que han establecido en Castilla-La Mancha, ya que en la actualidad sólo están incluidas las comarcas de Almadén y Campo de Montiel. Se trata de los municipios de Ballesteros de Calatrava, Hinojosas de Calatrava, Navas de Estena, Los Pozuelos, Puebla del Príncipe, Solana del Pino, Valdemanco del Esteras y Villanueva de San Carlos.

El hecho de que sea difícil atajar este importante problema, que ya es estructural incluso en buena parte de Europa, no quiere decir que la Diputación vaya a dejar de actuar. Ha sido tajante Caballero a este respecto y ha afirmado que “vamos a actuar con todas nuestras fuerzas, todos nuestros medios y toda nuestra inteligencia”. Y ha anunciado que solicitarán la colaboración de todas las Administraciones, porque las causas no sólo son económicas, sino también culturales, sociológicas e, incluso, biológicas.

Ha reiterado, por otro lado, que se seguirán esforzando por garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a los ciudadanos que vivan en los pueblos afectados por el despoblamiento, en general a quienes estén establecidos en el medio rural ciudadrealeño. Y para ello no sólo quiere contar con el resto de administraciones, sino que otorga una gran importancia a la actividad que desarrollan en la provincia los grupos de desarrollo rural, representados en la comparecencia de hoy por el presidente de RECAMDER, José Juan Fernández Zarco, quien ha remarcado la capacidad que tienen de influir en el territorio, de dinamizar el tejido social y económico y de generar oportunidades.

El estudio y las investigaciones, así como las interpretaciones realizadas tras manejar más de 18 millones de datos por el catedrático de la Escuela Superior de Informática de la UCLM, Francisco Ruiz González, y el director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Ángel Raúl Ruiz Pulpón, constituyen un material de gran valor para abordar con más precisión y conocimiento el problema de la despoblación y el despoblamiento en la provincia.

Caballero, que ha estado acompañado por la vicepresidenta de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad, María Jesús Valverde, ha remarcado la rigurosidad y la profesionalidad con que han trabajado y también el hecho de que se hayan embarcado en este importante proyecto sin recibir nada a cambio, salvo la satisfacción de contribuir con su dedicación a que se adopten medidas más certeras que respondan a la realidad de cada uno de los pueblos que conforman nuestro territorio. Actuaciones que tienen que ver, según han explicado, con la mejora de la calidad de vida, en lo que concierne sobre todo a infraestructuras, transporte, educación y sanidad, con la creación de empleo y con el impulso de una percepción entre la ciudadanía de orgullo de pertenecer y vivir en el medio rural, entre otras.

Ambos han matizado, no obstante, que el aspecto demográfico es determinante, porque en nuestro país no nacen niños, ni en las zonas rurales ni en las urbanas. Ello, unido, a que hay una mayor esperanza de vida, está provocando una pirámide invertida que lleva de forma irremisible al envejecimiento de la población.

El estudio que se ha llevado a cabo, en el que también ha participado el profesor y catedrático Félix Pillet, no cuenta con precedentes en nuestro país. Se trata de un trabajo interdisciplinar e integral que suma la mirada de los geógrafos, las causas y las consecuencia al tratamiento digital y uso masivo de datos que permiten llevar a cabo multitud de análisis en base a numerosas variables.

El objetivo es crear una herramienta informática para que se puedan consultar los datos exactos y concretos para acabar teniendo en una web la información de manera accesible y cómoda. También crear un Obserbatorio Permanente para estudiar la despoblación y el despoblamiento de manera continuada. En la actualidad, se puede consultar el estudio y sus conclusiones en www.dipucr.es así como las tablas que apoyan la investigación que se ha llevado a cabo.