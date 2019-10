El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado esta mañana en Daimiel, con motivo de la celebración del Encuentro Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, coincidiendo con el Día Nacional de este colectivo, el papel fundamental que juegan las mujeres tanto en la sociedad, sobre todo en el entorno rural. Y ha reivindicado su figura como “garantía de vida en los pueblos”.

Caballero, que ha remarcado la importancia que tiene garantizar oportunidades tanto a quienes desean trabajar en casa como a quienes quieren hacerlo fuera, ha reconocido el dinamismo que generan en el medio rural las asociaciones de amas de casa de la provincia y ha personalizado el trabajo que llevan a cabo en Bienvenida Pérez, la presidenta de la federación, a quien ha tildado de referente del asociacionismo femenino en Castilla-La Mancha y en España ya que trabaja por el empoderamiento femenino desde hace más de cincuenta años.

“ Pocas mujeres llevan tanto tiempo peleando por los derechos de la mujer y nos sentimos orgullosos, porque desde Ciudad Real se ha abierto camino y se han superado barreras”, ha asegurado el presidente de la Diputación, quien considera que el gran reto es lograr que se decida libremente ser ama o amo de casa, y que quien desee realizarse trabajando fuera del hogar tenga la posibilidad de hacerlo.

Caballero, que ha estado acompañado por el alcalde y diputado provincial, Leopoldo Sierra, por la concejala y diputada provincial Teresa Ortega, y por la vicepresidenta Noelia Serrano, ha dicho que un acto como el celebrado en Daimiel sirve para visibilizar a las amas de casa, las grandes desconocidas, “porque el rostro de la mujer es invisible y no aparece en las estadísticas”.

Ha remarcado que las amas de casa no tienen fijado un porcentaje en el PIB, pero son imprescindibles para que funcione el país. “Si se pusieran todas en huelga, lo paralizarían como no lo hace ningún otro sector”, ha afirmado. Y ha añadido que, aunque no tienen nómina y no cotizan a la seguridad social, son imprescindibles “para que el país tenga en movimiento y vida”.

Considera Caballero que es preciso trabajar y luchar todos juntos para que las mujeres y los hombres saquen adelante los hogares, los segundo no ayudando, sino compartiendo las obligaciones y la crianza de los hijos igual.

Ha expresado, por ultimo, su agradecimiento al alcalde de Daimiel, localidad que ha acogido la celebración de un evento que ha reunido a 700 amas de casa procedentes de casi una treintena de muncipios, aunque hay asociaciones constituidas en 81 localidades.

Sierra, por su parte, ha dado la bienvenida a las asistentes y las ha invitado a que visiten con posterioridad el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y la Motilla del Azuer. Les ha pedido que vuelvan a conocer su gastronomía, sus hoteles y su gente, “que es muy acogedora”.