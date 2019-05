Para Cristina Maestre el resultado del 28 de abril, no ha sido una sorpresa, “pues todos los ciudadanos sabían lo que pasaba en España, y que un Presidente con solo con 84 diputados fue capaz de hacer en unos meses lo que no había hecho Rajoy en diez años”, nombrando la subida del salario mínimo interprofesional, la consolidación de derechos sociales y laborales, o las medidas a favor de la igualdad y de las familias.

José Manuel Caballero, número uno del PSOE a las Cortes regionales, manifestaba que sigue siendo “necesaria la presencia de los socialistas en las instituciones, porque hoy sigue habiendo oprimidos y tenemos que luchar por solucionarlo”.

Recordando que hay hombres y mujeres que queriendo trabajar no tienen la oportunidad de hacerlo, y otros y otras que haciéndolo son pobres, “una realidad que en nuestra historia siempre esperábamos que se superaría, pues hace ya 140 años de la fundación del PSOE como instrumento para luchar contra las diferencias sociales, y lo cierto es que sigue habiendo mujeres víctimas de malos tratos, trabajadores jóvenes formados que no tienen una oportunidad, mayores de 50 años con enormes dificultades para incorporarse al mundo laboral, y niños cuyas familias no los pueden alimentar con normalidad, es una realidad que nos ofende al PSOE y por eso luchamos desde las instituciones para acabar con ello”, explicaba Caballero.

Considera el candidato a diputado regional, que estando en un momento de transición de procesos electorales, los socialistas están orgullosos y agradecidos tras el 28 de abril, pero con la vista puesta en unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, muy importantes “pues una parte de las decisiones que se toman en Europa nos afectan en nuestra vida, como la comercialización de nuestros productos agroalimentarios, y sin duda asumimos que el Gobierno de Castilla- La Mancha y de nuestro Ayuntamiento nos marcan la vida diaria y no podemos obviarlo”.

Señalaba que en aras a ello el PSOE necesita ganar las próximas elecciones pero con respeto absoluto a sus adversarios, que no enemigos, y así conseguir la movilización suficiente para tener un gobierno fuerte y sólido en Castilla-La Mancha.

Para ello, afirmaba el candidato a las Cortes regionales, que el Partido Socialista tiene “lo mejor que podemos tener, un gran partido y unos magníficos líderes, “y para ello necesitamos que nadie se quede en casa el 26 de mayo, y que nos vuelva a votar ese 36% de carrioneros y carrioneras que han permitido que gane el PSOE en Carrión en las elecciones nacionales, porque no da igual quien gobierne, ya lo supimos con Cospedal”.

Y en este sentido indicaba para terminar que “es el momento de votar pensando en las personas, y que estas elecciones tienen mucho que ver con la cercanía, con la resolución de los problemas más inmediatos, y nos jugamos que la sanidad siga siendo pública, y no volver atrás tampoco en educación”.

Por su parte, la candidata socialista al Parlamento Europeo, Cristina Maestre, comenzaba su intervención recordando cómo salieron las tres derechas en Colón pidiendo elecciones, y “diciendo que había un ocupa en la Moncloa, pues nunca consideraron a Pedro Sánchez como presidente legítimo, a pesar de serlo, y de haberle dicho a Rajoy hasta en tres ocasiones que podía dimitir. Y ha habido elecciones y los ciudadanos han dicho alto y claro lo que quieren para España, que se acabó con la demagogia, que quieren una España abierta, social y dirigida por el PSOE”, añadía Maestre.

Por ello para Maestre el resultado del 28 de abril, no ha sido una sorpresa, “pues todos los ciudadanos sabían lo que pasaba en España, y que un Presidente con solo con 84 diputados fue capaz de hacer en unos meses lo que no había hecho Rajoy en diez años”, nombrando la subida del salario mínimo interprofesional, la consolidación de derechos sociales y laborales, las medidas a favor de la igualdad y de las familias.

De ahí, -señalaba Cristina Maestre, la importancia que tiene la cita electoral que llega en menos de 25 días, “una convocatoria muy importante de la que necesitamos que Dioni sea alcalde de Carrión, que García-Page sea Presidente y necesitamos estar en Europa para frenar también a la extrema derecha”. Y “frente a las insinuaciones y barbaridades”, añadía la candidata al Parlamento europeo, “afortunadamente la expectativa que hay en la sociedad está clara, la gente quiere un partido moderado, conciliador, que luche por sus derechos y servicios, y no a un partido que cambia de chaqueta continuamente”.

También en Castilla-La Mancha, añadía la dirigente socialista, “tenemos memoria, y cuando nombramos a Cospedal la gente recuerda que en 4 años destrozó todo, que dejó más de 300.000 parados, que dijo adiós a proyectos sociales como la atención a la dependencia, y que llevó a cabo el cierre de las urgencias y las escuelas rurales, todos lo hemos vivido y tenemos que recordarlo para que no vuelva a pasar”. Y en este sentido, añadía Cristina Maestre que el PP de Núñez y Casado, “tiene la receta para promover el despoblamiento con sus medidas antisociales, frente a un PSOE que abraza la tierra y se apoya en ella, capaz de mirar a la gente y de preguntarles qué necesitan”, algo que según la misma se hace con la ciudadanía y que está demostrando Dionisio Moreno en Carrión, y desde el gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, finalizaba indicando.

Para finalizar, el candidato a la alcaldía de Carrión de Calatrava por el Partido Socialista, Dionisio Moreno, agradecía la presencia de Caballero y Maestre en el acto público celebrado en la localidad, manifestando que con Cristina Maestre en el Parlamento Europeo “estaremos tranquilos pues nos va defender con uñas y dientes, como lo ha hecho José Manuel Caballero, desde la Diputación de Ciudad Real, una institución como no hay otra en toda España, saneada y ejemplo de gestión, que gobierna para todos los pueblos de la provincia, sin importar el color político”.

Y como muestra de ello, recordaba Moreno los 1,5 millones de euros invertidos esta Legislatura desde la institución provincial, y los 11,5 millones de euros invertidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.