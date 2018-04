El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha agradecido esta tarde la presencia de las cerca de 700 personas que se han reunido en la carpa instalada en Pedro Muñoz para celebrar el “Día de la Participación” de las Universidades Populares, entidades socio-culturales que desarrollan su función en la mayoría de los pueblos de la provincia.

Acompañado por el alcalde de Pedro Muñoz, José Juan Fernández Zarco, Caballero ha visitado los 37 talleres que han montado las 40 Universidades Populares presentes en la convivencia que impulsa el Área de Cultura de la Diputación, gestionada por el vicepresidente David Triguero, quien ha acompañado a los participantes durante toda la jornada junto a la también vicepresidenta de la institución provincial, Beatriz Fernández..

Caballero ha destacado que el objetivo de esta convivencia es que las Universidades Populares den a conocer y expongan en común sus trabajos, habilidades y acciones que en materia de formación y aprendizaje llevan a cabo en los 82 pueblos de la provincia donde están asentadas. Y en este sentido, ha manifestado el apoyo decisivo y el compromiso de la Diputación a la cultura, invirtiéndose en la actualidad más de tres millones de euros, y que no se van escatimar esfuerzos y recursos para seguir invirtiendo en cultura y en participación ciudadana.

Ha añadido que la Diputación apoya específicamente la consolidación de las Universidades Populares con una inversión de medio millón de euros al año a la vez que contribuye a la creación de nuevas UUPP con una partida presupuestaria específica.

Ha recordado que desde los años 80 las UUPP han contribuido a extender la formación y a democratizar la cultura en los municipios, pero ha precisado, no obstante, que en la actualidad hay que adaptarse a los tiempos y estas entidades están obligadas a atender a una formación digital e ir asumiendo las innovaciones que se producen en cada momento, abordando un trabajo de inmersión y de adecuación a las exigencias de los nuevos tiempos.

Ha hablado del impulso que las UUPP deben articular para contribuir a reducir la brecha digital entre los usuarios, en acciones cotidianas como las prácticas de búsqueda de trabajo, la teleformación o que favorezcan el cuidado de la salud, así como el establecimiento de relaciones telemáticas con la administración y los organismos públicos.

Asimismo ha hecho hincapié en que las UUPP deben incidir en el tema de la gastronomía vinculada la cultura tradicional en relación con el turismo, de modo que los usuarios aprendan a valorizar lo propio, que reconozcan la riqueza que tenemos y que vean que es positivo impulsar los recursos endógenos como instrumentos que generan empleo y bienestar. De ahí la decida apuesta que está haciendo la institución provincial por el turismo y su promoción desde todos los sectores, entre los que se encuentran las UUPP haciéndoles partícipes de programas como “Sabores del Quijote” y “Paseos reales”, entre otros.

El presidente de la Diputación ha asegurado la continuidad del apoyo que se presta a las Universidades Populares, ha felicitado a los monitores, por la labor que realizan, ya que en muchos casos va más allá de un trabajo que les permite ganarse la vida, y también a los participantes, por su esfuerzo y dedicación a unas entidades que con el paso de los años se han erigido como herramientas eficaces para la consecución de la igualdad de oportunidades.

Fernández Zarco, por su parte, ha dado las gracias a la Diputación por elegir Pedro Muñoz para celebrar este ‘Día de la Participación’ en las Universidades Populares coincidiendo con la celebración de su fiesta del Mayo Manchego. “Las Universidades Populares reflejan lo que viene a ser un poco la fiesta de los mayos manchegos, porque es el pueblo quien la crea y la hace, y es exponente de la tradición, del folclore, de la cultura y el sentir popular al igual que lo hacen las Universidades Populares lo hacen a través de sus talleres y actividades. Estamos encantados de que se haya hecho en Pedro Muñoz porque es una ocasión para que nuestra fiesta de los Mayos sea disfrutada por más gente y que se dé a conocer en toda la provincia”.

Durante el acto institucional le ha sido impuesto al presidente de la Diputación el pañuelo de la fiesta de los Mayos con su nombre y, seguidamente se ha hecho entrega de un reconocimiento a todos los monitores de las Universidades Populares y se ha asistido a una gran exhibición del baile de seguidilla manchega. Caballero junto al alcalde pedroteño y resto de autoridades han visitado y participado de los diferentes talleres ofrecidos por las distintas Universidades Populares en la carpa habilitada para la ocasión.

Por otro lado, los asistentes han podido disfrutar de cada uno de los talleres expuestos, y también de las visitas guiadas a La Laguna, al Museo Quixote Box y a La Harinera. Han podido asistir igualmente a una conferencia sobre el “Reto de la participación en las UU.PP.”, a cargo de María Fernanda Jaramillo Polo, directora de ‘Social&Tech’, una empresa social centrada en acompañar a la ciudadanía, empresas y administraciones en el uso productivo de la tecnología, haciendo de ella un elemento tractor de lo local y un factor de competitividad para el territorio. Del mismo modo, los participantes han podido degustar una selección de productos típicos y de vinos de Pedro Muñoz en la carpa gastronómica del ‘Mayo Manchego’.

Talleres

En cuanto a los talleres, decir que las participación de las Universidades Populares se ha hecho patente en Pedro Muñoz con la ejecución de los siguientes trabajos: la UP de Calzada de Calatrava mostró sus talleres de encaje de bolillos y de pintura; la UP de La Solana llevó la Coreografía del taller de baile activo; la UP de Membrilla, bailes regionales y taller de robótica; la UP de Castellar de Santiago, los talleres ‘Patchwork’ y de recuperación de bailes tradicionales manchegos; y la UP de Argamasilla de Calatrava, el taller de corte y confección.

Por su parte, la UP de Alamillo trasladó a Pedro Muñoz el taller artesanal: “Judas y Muñecas” (elaboración de réplicas, que tradicionalmente se elaboran en Semana Santa, para ver el proceso); la UP de Socuéllamos, taller de ‘Patchwork Country’ (enseñanza de la técnica del punto escondido con ‘Freezer Paper’); la UP de Luciana, un taller de broches de fieltro; la UP de Valdepeñas, talleres de alimentación saludable y cocina sana, así como el taller de iniciación a la realización cinematográfica.

La UP de Carrizosa, taller de zumba interactivo; la UP de Granátula de Calatrava, los talleres de rizado de palmas y de libros intervenidos; la UP de Porzuna, taller de corte y confección (patrón base y transformación) y actuación del grupo de bailes regionales; la UP de Montiel, talleres de Bordados Mallorquín y de Bordados en Tul, así como actuación del taller de guitarras y la proyección de un vídeo del curso de corte y confección.

La UP de Torre de Juan Abad asistió con sus talleres de bordado de faldas y elaboración de toquillas manchegas; la UP de Daimiel, taller “Dibujamos el Skyline de Pedro Muñoz” (panorámica urbana); la UP de Carrión de Calatrava, el taller de complementos artesanales; la UP de Almodóvar del Campo, su taller de Bordados de Lagartera; la UP de Almadén, taller de baile de música étnica africana; la UP de Almagro, taller de pintura y restauración; la UP de Herencia, taller de encaje de bolillos; la UP de Guadalmez, taller de gimnasia artística; la UP de Tomelloso, sus talleres de reciclado artístico y “Me voy a sentir bien”; la UP de Malagón, taller de pintura; la UP de Pedro Muñoz, taller de Etnografía y la UP de Alcolea de Calatrava participó con su taller de envejecimiento activo.