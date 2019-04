Un céntrico restaurante madrileño se ha convertido hoy en el espacio idóneo para que más de una treintena de grandes nombres del periodismo, la cultura y el deporte nacional compartan su pasión por la cultura del vino y por FENAVIN como el vehículo perfecto para la divulgación de su consumo moderado entre la población y como motor para el negocio de un sector tan importante para la economía española como es el vinícola.

De este modo, el presidente de la Feria Nacional del Vino y de la Diputación provincial de Ciudad Real, impulsora del gran evento vinícola, José Manuel Caballero , y su director, Manuel Julià , han detallado los últimos preparativos y las magnitudes de la décima edición de la Feria Nacional del Vino -que abrirá sus puertas, en Ciudad Real, el próximo 7 de mayo-, a más de una treintena de reconocidos periodistas nacionales, como Ana Rosa Quintana, Jesús Álvarez, Francisco Rosell, Xabier Fortes, Pedro García Cuartango o Lorenzo Díaz ; el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo , como representante del mundo del deporte; grandes actores como Emilio Gutiérrez Caba o Eva Marciel; destacados representantes de la gestión audiovisual o editorial española, como Manuel Villanueva , director general de contenidos de Mediaset; Julián Velasco , director general de COPE ; Xelo Montesinos , directora general de la productora Unicorn Content y Chus Visor , uno de los editores de poesía más importantes en habla hispana, así como escritores de la talla de Benjamín Prado y Nativel Preciado o la nutricionista de Las Mañanas de La 1, Ana Bellón y el reconocido sumiller Custodio Zamarra.

En este contexto, el presidente de la Feria, José Manuel Caballero ha destacado “el valor que tiene aprovechar este espacio en Madrid para compartir la historia de éxito que tiene FENAVIN y reunirnos con personajes que pueden ejercer una influencia positiva entre nuevos consumidores, y especialmente entre mujeres y los jóvenes, de un producto que es nuestro, muy español, pero especialmente de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, de manera más concreta”.

El presidente de la Feria, que ha brindado con los presentes por el éxito de esta décima edición, se ha mostrado muy orgulloso de presentar un evento que reunirá a 1.993 bodegas y más de 18.000 compradores de un centenar de países, con más de 100 actividades previstas que convertirán Ciudad Real, durante tres días, en el principal foco de atención del mundo del vino español.

Por su parte, el director de la Feria, Manuel Julià , quien ha presentado un vídeo que ha realizado un recorrido por la historia de las diez ediciones de la Feria, ha querido resaltar “el largo camino que FENAVIN ha andado para llegar a estas cotas altísimas de calidad en la gestión que tenemos hoy y, por tanto, en el impulso del negocio del vino, además de demostrar que es posible convertir un espacio donde se reúnen las mejores bodegas de España en un lugar en el que se puede saber por dónde va el presente del vino y cuál es su futuro”. Como ha subrayado, “es un orgullo para la tierra en la que vivimos que se pueda celebrar un evento de estas características y hemos demostrado que no solo podemos ser poetas en esta tierra, sino también emprendedores”.

“ Contemplar esta feria en perspectiva –ha añadido- supone saber que lo que de verdad tiene calidad, sentimiento y veracidad, al final, todo el mundo es capaz de verlo. Por ello, hoy han estado con nosotros personalidades tan importantes de tantos campos distintos que saben valorar y transmitir el peso de lo que supone la marca FENAVIN y que se quedan a nuestro lado”.

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora , ha resaltado que “FENAVIN es la mejor feria de vino del mundo, por lo que es esencial para Ciudad Real, que se inunda de negocio y prosperidad durante muchos días”. En esta línea, ha destacado que “la publicidad que obtiene esta ciudad de la feria sería imposible alcanzarla de otra manera”, y, como primera edil de la ciudad, se ha mostrado orgullosa de ser anfitriona de un evento tan representativo.

Valoraciones muy positivas de FENAVIN

En cuando a los invitados presentes, el director del diario El Mundo, Francisco Rosell , cree que “FENAVIN ha hecho un papel principal en la divulgación de la cultura del vino y también me parece que ha sido fundamental para el negocio en el sector, una de las mejores ideas para su proyección internacional”.

Desde el punto de vista personal, para él “el vino está asociado indisolublemente a la conversación y a la cultura”. Además, ha agradecido su papel como Embajador del Vino, un papel que ejerce difundiendo sus cualidades en general y, de manera especial, las del vino de La Mancha, “que ha estado siempre infrautilizado y valorado, y hay unos vinos maravillosos hoy”.

El presentador de informativos de fin de semana en Tele 5, José Ribagorda, cree que el papel de FENAVIN en el desarrollo del negocio del vino nacional ha sido “determinante, además, en muy poco tiempo, lo cual es un mérito añadido convirtiéndose en una feria de referencia no sólo nacional, sino mundial”. El periodista ha ponderado la fuerza de “una feria interesantísima, muy bien organizada, con ese componente que tiene para el debate, y esa capacidad para reunir a incontables personas del mundo de la cultura, del periodismo y del arte que han trasmitido sensaciones más allá del negocio que son altamente estimulantes, y no me queda más que desearle una larga vida”.

Desde el punto de vista personal, Ribagorda señala que “el vino es mi vida, es salud y tiene todas las virtudes y bondades para hacernos la existencia mucho más agradable”.

En su opinión, además, el gran reto del mundo del vino es “atraer a los más jóvenes al mundo del vino y, en ese sentido tienen mucho por descubrir. Y el que no lo beba se lo está perdiendo”, ha concluido.

El periodista Lorenzo Díaz , que se considera un “histórico de FENAVIN”, se siente, además, “muy emocionado por que la feria haya llegado tan lejos, procurando además la apertura de los vinos de España al mundo con un éxito total”. Díaz, que se define como “gourmet del vino”, cree que FENAVIN ha procurado encuentros históricos literarios, de grandes cocineros, y no hay en la historia del vino y la gastronomía española un evento que haya triunfado tanto”.

En cuando al reconocido sumiller Custodio Zamarra , éste cree que es “la feria más importante del vino que hay en España” y “que ha dado un impulso muy importante a un mundo tan mágico como es el del vino”.

En su opinión el consumo del vino en España ha tocado fondo, y “va a subir desde ahora porque cada vez se hacen mejores vinos y nos debemos equiparar con países en los que el consumo es más alto”. Zamarra, que considera que el vino “le ha dado absolutamente todo”, no concibe una celebración sin vino “ ya que propicia muy buenas sensaciones entre quienes las comparten”.

En cuanto a la periodista Ana Rosa Quintana, ella cree que el papel de FENAVIN ha sido “fundamental en el avance del negocio del vino porque, para la industria es una buena la oportunidad de reunirse todas las empresas vinícolas más grandes y también muchas pequeñas que están haciendo cosas interesantes en un espacio único”.

Por otro lado, no cree que el consumo del vino esté bajando, “sino que estamos bebiendo mejor porque el consumidor de vino cada vez sabe más y entiende más: es un producto que hay que degustar y disfrutar; no es algo para engullir, sino para saborear”.

Desde el punto de vista personal, Quintana asocia el vino “a momentos de relax, de tertulia, de compañía, de celebración por lo que es alegría y una manera de compartir lo mejor que tenemos”.

El director del diario deportivo MARCA, Juan Ignacio Gallardo , se muestra convencido de que FENAVIN “es una feria indispensable en el negocio del vino que ha generado un impulso tal que permite ver bien la diferencia entre cómo estaba el sector antes y después de su existencia. Tenemos todos que apoyarla e impulsarla porque ya es una parte intrínseca de la sociedad española”.

En cuanto al popular y querido periodista Jesús Álvarez , también presente en este encuentro, éste reconoce la capacidad de la feria “para reunir a tantos vinos en un espacio que permite conocer marcas, novedades y estar plenamente al día de lo que ocurre hoy en este mundo”.

A su juicio, “el vino en una medida razonable es positivo para la salud y debe estar en todas las mesas”. Él mismo contará en la Feria cómo a los deportistas les viene bien en competición su consumo moderado. Personalmente, se muestra siempre en constante aprendizaje, en este mundo, y no pierde oportunidad para apuntar una nueva referencia que probar.

El marqués de Griñón, Carlos Falcó , ha subrayado que el papel de FENAVIN en el impulso del vino español ha sido “muy relevante, porque ha procurado, en primer lugar, que se conozca la región más importante en la producción de vino del mundo, algo muy notable”. Pero además, ha añadido, “la organización ha hecho una labor muy importante en la captación de compradores de todo el mundo”. De tal modo que, en su caso personal, su propia bodega ha podido aprovechar la Feria para entrar en “uno de los mercados que más interés tenía en desarrollar, como es el chino, y fue FENAVIN la que consiguió que vinieran algunos de los primeros compradores de vino de aquel país. Para ellos fue una revelación y es un ejemplo de lo que le ha podido ocurrir a muchísimos compradores que visitaron la feria de otros países y que no han dejado de hacerlo desde entonces”.

Falcó, además, ha puesto en valor el hecho de que “tantas ferias importantes del vino hayan desaparecido, como la propia Iberwine, que yo mismo presidía, y que FENAVIN continúe adelante con esa fuerza merece que hoy lo celebremos aquí”.

El poeta Benjamín Prado ha señalado que “FENAVIN ha hecho mucho por la cultura del vino, recordando que el vino también es cultura y que está en la literatura desde Homero, Horacio y Virgilio”. En esta línea, cree que la manera de construir un poema y un vino tienen muchas cosas en común: “Cuando escribes un poema debes coger todo el diccionario, hacer un casting y que unas palabras ganen a otras para, como decía Valèry, que las mejores vayan en el mejor orden. Y el vino es igual. Hay que coger las mejores uvas y el mejor clima para hacer un néctar maravilloso que permita, igual que la literatura, que la gente sea más feliz”.

El editor Chus Visor , en la misma línea, se ha mostrado convencido de que “FENAVIN ha hecho muchísimo por la cultura del vino y ha conseguido convertirse en un foro en el que se reúnen los mejores en distintos campos alrededor de un producto como es éste: un logro único”.

La periodista Pepa Bueno siempre ha vinculado el vino al ocio más querido para ella, y no sólo en compañía, sino también en solitario, “para hacerse un homenaje”. En esta línea, ha resaltado que “todas las ferias que ponen en valor un producto excelente como éste tienen mucho mérito y todo el futuro del mundo. A mí, que viajo mucho –ha añadido, siempre me ha irritado encontrar solo vinos franceses o italianos en el resto del mundo, pero ahora también puedo ver los excelentes vinos que se están haciendo en nuestro país, gracias a ferias como ésta”.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Mariano León , cree que le papel de FENAVIN ha sido “decisivo, porque hay un antes y un después en la estrategia del mundo del vino, tras su aparición y no hay más que ver los datos de exportaciones. Ha conseguido quitar a las bodegas el complejo de salir al exterior”, ha concluido.

En definitiva, las distintas personalidades presentes, entre las que también ha estado el coordinador institucional de la Feria, Gonzalo Redondo , han ponderado la fuerza de un evento que cumple su décima edición mostrando toda fuerza y posibilidades de crecimiento que atesora el sector del vino español.

Un FENAVIN 2019 de récord

FENAVIN llega a su décima edición con unas cifras de récord, puesto que habrá más bodegas, más espacio y más compradores que nunca, en sus casi 20 años de historia, durante los que se han celebrado las diez últimas ediciones. De esta manera, los más de 18.100 compradores previstos , llegados de 103 países del mundo –teniendo en cuenta las preacreditaciones realizadas hasta el momento- podrán disfrutar de vinos avalados por 137 sellos de calidad diferenciada de todo el país –incluyen DOPs, IGPs, vinos de pago, etc-.

Además, el espacio expositivo crece hasta los 33.346 metros , un 7,06% más que en la pasada edición, con dos pabellones nuevos que llevarán los nombres de los poetas Li Bai y Hafiz, un síntoma más de la apertura de esta feria al mundo.

Asimismo, la organización ha preparado una Programación de Actividades que incluye más de 100 propuestas, entre las que destacan jornadas y conferencias formativas sobre cómo exportar mejor a distintos países o acerca de las últimas tendencias en marketing y nuevas tecnologías para optimizar la venta de vino. Además, habrá diferentes espacios en los que importantes personajes del mundo de la literatura, el cine, la salud y de los medios transmitirán su pasión por la cultura del vino y el valor añadido que su consumo moderado puede aportar a la vida de los españoles.

Otro de los detalles a destacar en esta edición es la gran cantidad de mujeres presentes en diferentes actividades, en un año en el que se hablará mucho de vino en femenino.

En cuanto a los Embajadores del Vino , la figura creada en FENAVIN con la voluntad de reconocer a quienes apoyan su disfrute tanto desde su vida profesional como desde la personal, este año serán Pepa Bueno , directora y presentadora de Hoy por Hoy, de la Cadena Ser; Xavier Fortes , director y presentador de Los desayunos’ de TVE ; Ana Terradillos , periodista de la Cadena Ser; Cristina Cubero , periodista de El Mundo Deportivo ; Sonsoles Ónega , periodista y presentadora de ‘ Ya es Mediodía’ de TeleCinco; Julián Velasco , director general de Cadena Cope y la cantante y finalista del programa OT 2017, Miriam Rodríguez . Todo ello presentado por Olga Viza , una profesional de la comunicación con mayúsculas y una de las personas que más aprecia y divulga las bondades del vino.