El presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero Serrano, ha visitado en la capital las instalaciones de los Servicios Sanitarios Asistenciales, dependientes de la institución provincial, con el objetivo de felicitar a los trabajadores y trabajadoras que se han implicado en la participación del concurso de belenes que ha organizado el Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que han obtenido el primer premio de la categoría de manualidades.

Caballero, que ha estado acompañado por la vicepresidenta responsable de la gestión del área de Atención a las Personas, Noelia Serrano Parra, ha felicitado a los ganadores. Ha comentado que el galardón es importante porque supone el reconocimiento al esfuerzo que han realizado al margen de lo que sus labores profesionales, pero ha añadido que es más relevante, si cabe, el hecho de que se apliquen en normalizar la vida de los usuarios del centro dándoles la oportunidad de participar y de que se sientan parte de un proyecto.

Para Caballero, actividades de esta naturaleza dan buena muestra de la calidad de la atención que se presta en los Servicios Sanitarios Asistenciales de la Diputación de Ciudad Real, por lo que no ha dudado en destacar y agradecer ese plus que ponen los trabajadores y trabajadoras que han dedicado y dedican su tiempo a tareas que no están incluidas en sus responsabilidades como empleados públicos.

Los trabajadores, por su parte, han agradecido el premio concedido al belén que han montado con material reciclado en las instalaciones de su centro de trabajo ayudados por usuarios del centro. Han querido remarcar su participación porque se trata de enfermos residentes con trastorno mental grave.

Y han explicado que para ellos el premio supone una oportunidad para que se reconozcan los derechos que tienen los pacientes y para poner de manifiesto que este colectivo merece romper, más pronto que tarde, el estigma que pesa sobre la enfermedad mental en la sociedad. Consideran que con esta actividad y con este reconocimiento demuestran que “otro mundo es posible”.