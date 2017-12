Caballero cree que hay que hacer pedagogía social para que se valore la recogida de basura y su coste real

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha puesto esta mañana de manifiesto en Almagro, durante la inauguración de las jornadas “Ideas Claves sobre Economía Circular en la Gestión de Residuos Municipales” organizadas por RSU y Ecoembes, la necesidad de que los ayuntamientos y sus representantes técnicos y municipales hagan pedagogía social con el objetivo de que la ciudadanía valore el servicio de recogida de residuos que se presta desde lo público y el coste real que supone suministrarlo todos los días.

Caballero ha llamado a la unidad de todos, incluidos los partidos políticos, para que los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades se mentalicen de que el servicio de recogida de basura cuesta generalizarlo en igualdad de condiciones en una provincia que es extensa, de que es esencial y de que aporta calidad de vida. Ha afirmado que se hace muy bien desde lo público, pero que también comporta un coste al que el usuario tiene que contribuir con la misma responsabilidad que asume otros gastos en el entorno familiar mucho menos necesarios y trascendentales para el correcto desarrollo de la vida en comunidad.

Sobre todo porque estamos hablando de gestionar lo mejor posible los residuos para que sean reutilizados en el mayor porcentaje factible, una empresa en la que la Unión Europea ha puesto su punto de mira fijando el horizonte en el 2020, a fin de ganar en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Se trata de un reto importante para Caballero, quien destaca que en la provincia de Ciudad Real se sigue trabajando a velocidad de crucero en esta materia a través del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) principalmente, innovando y rentabilizando los recursos.

Ha reiterado el presidente de la institución provincial el importante trabajo que se lleva a cabo desde el RSU, que no es valorado por los ciudadanos en sus justa medida, así como la aportación que hace la Diputación a su funcionamiento, que se sitúa en 5 millones de euros. Ha adelantado, a este respecto, que en 2018 se superará la citada inversión antes de poner de manifiesto la sensibilidad medioambiental y su compromiso personal desde el firme convencimiento de la necesidad que existe de preservar el medio ambiente y de ir usos cada vez más sostenibles, “porque es evidente que el planea y el entorno no aguanta nuestros modos de vida”.

Ha indicado, a este respecto, que cuando asumió responsabilidades de Gobierno en la Administración Provincial conoció el “dato insoportable” de que en 30 localidades de la provincia, muchas de ellas del entorno de un parque nacional y otros espacios naturales o protegidos, no contaban con contenedores amarillos, para la recogida selectiva de envases. Es algo que ya no está pendiente, porque corrigieron con celeridad esta carencia, pero para Caballero constituye un claro ejemplo de que a veces el compromiso no está vinculado con un gran desembolso económico, ya que la inversión fue mínima. Por el contrario, los recursos destinados a la adquisición de camiones y vehículos son más abultados, aunque son inversiones necesarias que se están acometiendo con normalidad.

El presidente de RSU, Pedro Antonio Palomo Mata, por su parte, ha ofrecido unas breves pinceladas sobre la economía circular y el funcionamiento del Consorcio. Ha dicho que en 2016 se recogieron 165.000 toneladas de basura y las previsiones es que en 2017 se lleven a planta 170.000. Se ronda, por tanto, la media tonelada por habitante al año, lo que les obliga a estar en un continuo proceso de renovación y crecimiento con inversiones que se sitúan en los 2’5 millones de euros.

Se trabaja con especial interés la prevención de riesgos laborales, según Palomo, quien también ha apuntado como proyectos de futuro la participación en la iniciativa PRIMA, para la reducción de emisión de gas. Y en 2017 han utilizado la combustión de metano para producir energía e incorporarla a la red. Se ha presentado, asimismo, el proyecto piloto Life para la evaluación de la implantación de recogida selectiva y en abril se ha puesto de nuevo en funcionamiento la planta de compost.

Durante su intervención Agapito Portillo, viceconsejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha comentado que vivimos tiempos en los que es preciso plantearse nuevas formas de actuación en la recogida de residuos. Ha dicho que se un deber moral en el que está trabajando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por diferentes caminos. Uno es una Ley de Economía Circular, que recoge amplios objetivos que van desde la gestión de residuos orgánicos a la de envases, siempre con el objetivo de lograr un mundo más sostenible. Para ello es muy importante, a juicio de Portillo, la participación de todos, la de la Administración Local y la de los ciudadanos. Considera, no obstante, que en este engranaje la función que hacen los consorcios es fundamental en el desarrollo de la norma, porque la finalidad de la UE es que en un horizonte próximo el 50 por ciento de los residuos sean reutilizados.

El alcalde de Almagro, Daniel Reina, por su parte, ha dado la bienvenida a los asistentes a la jornada, una iniciativa que ha calificado de muy importante para todos los que gestionan ayuntamientos. Ha añadido que, sobre todo, resulta interesante para Almagro, ya que su término municipal acoge el vertedero donde opera el RSU, por lo que entiende que es crucial que “las cosas se hagan bien”.

Eso significa que hay que aplicar la economía circular y cerrar el ciclo, en opinión de Reina, que ha recordado que la planta de compost funciona de nuevo desde abril, con todo lo que ello implica en el ámbito de la reutilización de residuos. Ha concluido diciendo que es necesario seguir mejorando en la media de lo posible en todo lo que se refiere a la recepción y la separación en origen, porque esta circunstancia incide positivamente en el trabajo que se lleva a cabo en planta.

El gerente de RSU, Oscar Narros, ha añadido que con la celebración de las jornadas se ha explicado lo que la Unión Europea entiende como proyecto de economía circular y los efectos y retos que plantea, sobre todo a nivel municipal, aunque también están afectadas todas las entidades públicas y privadas.

